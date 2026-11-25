Декоративная штукатурка «короед» — не строгая наука, но у этого приёма есть понятная логика. Если сделать всё без спешки, стена получается живой по фактуре и действительно интереснее ровной краски. Я сначала относился к такому покрытию насторожённо: слишком уж часто его делают грубо. Но при аккуратной работе рельеф выглядит спокойно, без ощущения, что ремонт застрял где-то в прошлом.

Почему «короед» вообще стоит рассмотреть

У этого покрытия есть простое преимущество: оно сразу даёт и цвет, и фактуру, и ощущение объёма. На русскоязычных сайтах о ремонте часто отмечают, что декоративная штукатурка помогает скрыть мелкие неровности лучше, чем обычная краска. По опыту скажу так: совсем кривую стену она не спасёт, но небольшие огрехи действительно делает менее заметными.



На поверхности нет стыков, как у обоев. Это особенно удобно на заметных участках, где любой шов потом бросается в глаза.



Рельеф выглядит выразительно даже при спокойном освещении. Если свет падает сбоку, фактура становится объёмнее, и стена уже не кажется плоской.



Такое покрытие уместно не только на фасаде. В прихожей, на лоджии или на акцентной стене в комнате оно смотрится вполне аккуратно, если не перегружать цветом.



Поверхность менее капризна к мелким следам эксплуатации. На совсем гладкой окрашенной стене любая царапина заметнее.



Есть и оговорка: «короед» легко испортить тяжёлой рукой. Если слишком давить инструментом или работать рывками, вместо мягкой шероховатости получится грубая бороздчатая стена. Я видел оба варианта, и разница там огромная.

Лайфхак: перед работой сделайте пробу на небольшом куске гипсокартона или на малозаметном участке стены. У меня это заняло около пяти минут, зато сразу стало понятно, какой рисунок получается при круговых движениях, а какой — при вертикальных.

Как подготовить стену и не испортить фактуру с самого начала

Основа здесь решает больше, чем кажется. Даже хорошая смесь не даст аккуратного рисунка, если стена пылит или местами слишком сильно впитывает влагу. В исходном материале упоминался кварцевый грунт, и это звучит логично: такие составы часто используют именно для улучшения сцепления декоративного слоя с основанием.



Стена должна быть чистой и сухой. Пыль, отслаивающаяся старая краска и слабые участки лучше убрать заранее, иначе покрытие ляжет неровно.



Если основание сильно отличается по цвету, имеет смысл подбирать грунт в тон будущей отделки. Тогда через бороздки не будет заметно контрастных пятен.



Небольшие ямки и царапины лучше выровнять заранее. Глубокий дефект фактура не прячет, а иногда даже подчёркивает.



Инструмент стоит приготовить сразу: кельму, пластиковую гладилку, ёмкость для смеси, валик или кисть для последующей окраски. Когда начинаешь метаться по квартире в поисках нужного шпателя, слой уже может подсохнуть неравномерно.



У меня самая неприятная ошибка была именно на этапе подготовки: показалось, что стена и так нормальная. В итоге на одном участке смесь тянулась ровно, а на другом начинала схватываться быстрее. Разница вроде мелкая, но на свету её видно.

Лайфхак: малярную ленту по краям участка наклейте заранее и снимайте сразу после формирования рисунка. Тогда граница получается аккуратнее, и не приходится потом соскребать подсохшие наплывы.

Как формировать рисунок, чтобы стена не выглядела грубо

Основной принцип простой: слой наносят примерно по толщине зерна, а потом фактуру вытягивают лёгкими движениями. В черновике были указаны кельма из нержавеющей стали, угол около 60 градусов и короткая пауза перед формированием рисунка. Такие ориентиры выглядят правдоподобно, но на практике многое зависит от самой смеси, температуры в помещении и скорости работы, поэтому лучше ориентироваться ещё и на состояние материала.



Смесь наносят равномерно, без слишком толстых участков. Если слой гуляет по толщине, рисунок тоже получится рваным.



После нанесения стоит немного подождать, пока поверхность перестанет заметно липнуть. Слишком ранняя затирка просто размажет состав.



Пластиковой гладилкой рисунок формируют без сильного нажима. Зерно должно перекатываться в массе, а не вдавливаться с усилием.



Круговые движения дают более мягкий, спокойный узор. Вертикальные или диагональные — более собранный и заметный.



Лучше работать участками, не бросая стену на полпути. Если сделать длинную паузу, переход между зонами потом может быть виден.



Мне ближе именно круговой рисунок. Он прощает небольшую неуверенность в руке и не выглядит слишком жёстким. А вот вертикальные борозды смотрятся хорошо только там, где геометрия комнаты и общий стиль это поддерживают.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я попробовала «короед» на стене в прихожей и сначала боялась, что получится слишком грубо. Но когда сделала пробный участок и убрала сильный нажим, фактура стала аккуратной и мягкой. Больше всего понравилось, что мелкие следы на такой стене почти не бросаются в глаза».

Как добиться эффекта «сахарной пудры» без лишнего блеска

Сам по себе «короед» уже даёт интересную поверхность, но верхний декоративный слой может сильно изменить впечатление. В исходном тексте описан способ со светлым полусухим нанесением по выступам. Это рабочая идея: верхушки рельефа подсвечиваются, а углубления остаются темнее, из-за чего стена выглядит глубже.



Сначала базовый цвет наносят так, чтобы прокрасить углубления и канавки. Для этого обычно удобен валик со средним ворсом.



Финишный светлый оттенок лучше брать спокойный: молочный, кремовый или близкий к белому. Слишком холодный тон иногда делает поверхность пыльной, а не нарядной.



Наносить верхний слой стоит почти сухим инструментом. Смысл в том, чтобы краска цеплялась только за выступы.



Лучше сделать два очень лёгких прохода, чем один слишком жирный. Иначе вся глубина рельефа просто исчезнет.



Глубокоматовая краска обычно выглядит спокойнее, чем заметно блестящая. На рельефе лишний блеск часто только мешает.



Я бы не советовал сразу уходить в очень яркий терракотовый или алый цвет, если это первая попытка. На образце такой оттенок может нравиться, а на целой стене быстро утомить. Сначала проще попробовать тёплый бежевый, песочный или мягкий кирпичный тон — они легче вписываются в обычную квартиру.

Лайфхак: перед верхним светлым проходом отожмите кисть или валик о кусок картона. Это банальная мелочь, но именно она спасает от пятен в углублениях. Я один раз поленился, и пришлось подправлять участок базовым цветом.

Где такая отделка смотрится хорошо, а где лучше не рисковать

С фактурной штукатуркой легко переборщить. Когда её слишком много, помещение начинает спорить само с собой. Поэтому лучше заранее решить, где рельеф действительно нужен, а где спокойная поверхность окажется выигрышнее.



Хороший вариант — одна акцентная стена в гостиной или спальне. Так фактура работает на интерьер, а не давит на него.



Для прихожей это тоже практичное решение: поверхность менее маркая на вид, чем идеально гладкая окраска.



На лоджии или в коридоре рельеф часто смотрится уместно, потому что этим зонам как раз не хватает объёма.



А вот маленькую комнату со всеми стенами в грубой фактуре лучше не делать. Пространство может показаться тяжелее и теснее.



Если в интерьере уже много активных рисунков — плитка с орнаментом, пёстрый текстиль, сложная мебель — рельеф стоит использовать очень дозированно.



На мой взгляд, «короед» хорош именно там, где хочется добавить характер без дорогих панелей и сложной отделки. Но он не должен кричать. Как только фактура начинает спорить с мебелью, шторами и светом, от идеи уже меньше пользы, чем хлопот.

В итоге у «короеда» всё держится на трёх вещах: ровной подготовке, спокойной руке и умеренности в цвете. Если сделать пробный участок, не торопиться с рисунком и аккуратно подсветить рельеф сверху, стена получится выразительной без грубости. Это не самый простой способ отделки, зато он даёт результат, который не похож ни на обои, ни на обычную краску. И именно в этом его главный смысл.