Советские ёлочные игрушки продают от 100 до 19 000 рублей

Перед Новым годом старые коробки с ёлочными украшениями вдруг перестают казаться просто пыльным запасом с антресолей. Это не строгая наука, но многие замечают: чем ближе праздник, тем охотнее люди присматриваются к советским игрушкам — не только из ностальгии, но и из желания украсить ёлку вещами с историей.

Я посмотрел, какие именно советские украшения продают на сайтах объявлений, и картина получилась любопытная. Обычные стеклянные шарики и сосульки ещё можно найти за вменяемые деньги, а вот редкие фигурки на прищепках уже давно живут по правилам маленького коллекционного рынка. И да, местами цены выглядят так, будто речь не о ёлке, а о витрине с ценностями.

Сколько просят за обычные советские игрушки

Самый доступный сегмент — классические стеклянные украшения, которые висели почти в каждом доме. Это шары, шишки, кукуруза, сосульки и простые фигурки персонажей.



Обычные стеклянные игрушки чаще всего продают по цене от 100 до 500 рублей за штуку;



Фигурки персонажей тоже укладываются примерно в диапазон от 100 до 600 рублей;



Частично сохранившиеся наборы, например с героями сказок, могут стоить дороже — около 400–600 рублей за одну игрушку;



Наборы целиком нередко выгоднее по пересчёту на одну штуку, чем покупка по отдельности.



Если смотреть спокойно, без охоты за редкостью, то именно в этой категории ещё можно найти разумные предложения. Я бы сказал, это тот случай, когда вещь берут скорее для настроения, чем ради вложения денег. У меня такие объявления вызывают понятное чувство: вроде и не нужно, а рука уже тянется открыть старую коробку у родителей.

Лайфхак: если хотите купить советские игрушки для украшения ёлки, а не для коллекции, сначала смотрите большие лоты. Часто набор из нескольких десятков украшений обходится заметно дешевле, чем покупка тех же предметов по одному.

Почему фигурки на прищепках стоят дороже

Самый заметный рост цены начинается там, где появляются игрушки на прищепках. Это те самые фигурки, которые не просто висели, а как будто стояли на ветке. Сейчас они считаются более редкими, и продавцы это прекрасно понимают.



Простые варианты в магазинах и на объявлениях могут стоить около 450–990 рублей;



Отдельные фигурки вроде уточек, сказочных персонажей или необычных дедов легко уходят за 1000–5000 рублей;



Редкие персонажи из известных наборов оценивают ещё выше — примерно в 6000 рублей и больше;



Самые дорогие экземпляры доходят до 19 000 рублей за одну игрушку.



Причина тут понятная: таких украшений сохранилось меньше, а состояние у старого стекла играет почти главную роль. Если нет сколов, трещин и следов грубой реставрации, цена резко меняется. Сначала я сомневался, что кто-то всерьёз платит такие суммы за маленькую фигурку, но рынок винтажного декора уже давно живёт по своим правилам.

Есть и другой любопытный момент: частные продавцы порой выставляют цены даже выше, чем комиссионные магазины. Не всегда, конечно, но такое встречается. Видимо, расчёт простой — вдруг найдётся человек, который давно ищет именно этого персонажа и готов переплатить.

Лайфхак: перед покупкой редкой игрушки сравните хотя бы несколько похожих объявлений. Если один продавец просит 5000 рублей, а у других близкие по состоянию варианты стоят в два раза дешевле, спешить точно не стоит.

Когда выгоднее брать набор, а когда — одну игрушку

С точки зрения обычного покупателя тут всё довольно практично. Одно дело — искать конкретного редкого героя, другое — просто собрать красивый новогодний набор в советском стиле.



Большие лоты на 30–45 игрушек часто стоят около 6000 рублей и могут быть выгоднее отдельных покупок;



Наборы в оригинальных коробках обычно оценивают дороже — примерно от 2000 до 3000 рублей и выше;



Если в наборе не хватает части фигурок, цена может быть ниже, но коллекционная привлекательность тоже падает;



Обычные современные наборы ёлочных шаров по-прежнему стоят заметно дешевле — около 400 рублей за комплект.



На мой взгляд, если нужен именно праздничный декор, лучше не гнаться за громкими названиями и редкими персонажами. Красота ёлки редко зависит от того, висит на ней редкий крот за 19 000 рублей или обычная старая шишка за 200. А вот семейное настроение от знакомых игрушек из детства работает безотказно.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я прошлой зимой купила несколько советских игрушек не для коллекции, а просто на ёлку. Больше всего понравилось, что они сразу меняют настроение в комнате: даже простая стеклянная шишка выглядит теплее, чем новый безликий шар».

На что смотреть перед покупкой старых украшений

Винтажные игрушки хороши ровно до того момента, пока их состояние не начинает огорчать. По фотографиям в объявлении не всегда видно мелкие трещины, следы клея или потерю краски, поэтому лучше подходить к выбору без лишней романтики.



Проверяйте, есть ли сколы, трещины и потёртости на стекле;



Уточняйте, была ли реставрация, особенно если игрушка стоит дорого;



Смотрите на крепление: у старых игрушек подвес и прищепка тоже важны;



Если берёте набор, попросите фото всех предметов, а не только самых удачных;



Сравнивайте цену не с эмоциями, а с состоянием и комплектностью.



У меня был простой вывод после просмотра таких объявлений: самые вменяемые покупки — это либо честно недорогие одиночные игрушки, либо наборы без претензии на музейную редкость. Всё, что продаётся с особым драматизмом и очень высоким ценником, уже требует холодной головы.

Лайфхак: если дома сохранились старые игрушки, не спешите выбрасывать даже неполный набор. Сначала аккуратно разберите коробку, протрите пыль сухой мягкой салфеткой и посмотрите, нет ли редких фигурок на прищепках или ваты и папье-маше — именно они чаще всего оказываются самыми ценными.

Советские ёлочные игрушки сегодня — это уже не просто старый праздничный декор, а отдельный товар со своим спросом и своей логикой цен. Обычные стеклянные украшения ещё можно купить без потрясения для кошелька, а редкие фигурки иногда оценивают в суммы, сравнимые с крупной покупкой для дома. Если подходить к этому спокойно, без ажиотажа, можно найти и красивую вещь для ёлки, и повод лишний раз перебрать семейные коробки с новогодней историей.