В Новочебоксарске прошёл урок энергобезопасности для первоклассников школы № 16. Его провели специалисты филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс», а участниками стали более 90 детей.

Школьникам в простой форме рассказали, как вырабатывается тепло, что такое ТЭЦ и тепломагистрали, а также как горячая вода попадает в батареи и краны. Основной акцент сделали на безопасном поведении рядом с объектами теплоснабжения.

Детям объяснили, почему нельзя играть возле мест ремонта теплопроводов и наступать на крышки люков. Такие правила для взрослых кажутся очевидными, но в младшем возрасте их лучше проговаривать отдельно и спокойно — без лишнего запугивания, зато с понятными примерами.

Отдельной частью занятия стали игровые задания по энергосбережению и энергобезопасности. Ребята разделились на команды и отвечали на вопросы специалистов. Судя по реакции зала, формат сработал: когда серьёзную тему переводят в понятную игру, её действительно легче запомнить.

Лайфхак: если у вас дома есть младший школьник, полезно один раз пройти с ним привычный маршрут до школы и по дороге показать, какие места требуют осторожности: люки, ограждения, участки ремонта. На такие разговоры у меня обычно уходит около пяти минут, но запоминаются они лучше длинных нотаций.

Что детям объясняли на уроке

В программе занятия были базовые, но важные темы:

как производится тепло;

что такое ТЭЦ;

как тепло и горячая вода поступают в дома;

почему нельзя подходить к местам ремонта теплотрасс;

зачем нужно быть осторожнее рядом с люками и тепловыми камерами.

Судя по сообщению компании, задача урока была не в том, чтобы перегрузить детей техническими подробностями, а в том, чтобы дать им понятные ориентиры для повседневной жизни.

Почему игровой формат здесь уместен

Сложные правила детям редко запоминаются с первого объяснения, особенно если речь идёт о коммунальной инфраструктуре, которую они обычно просто не замечают. Поэтому викторины и командные задания здесь выглядят разумно: ребёнок не просто слушает, а сразу повторяет нужную мысль вслух.

Я не раз замечал, что такие темы лучше усваиваются через короткие и конкретные формулировки. Не «будь осторожен всегда», а «не подходи к месту, где идёт ремонт» и «не наступай на крышку люка». Чем меньше тумана, тем больше пользы.

Лайфхак: дома можно закрепить такие правила без скучной лекции — попросите ребёнка самому назвать три опасных места на улице и объяснить, почему к ним не стоит подходить. Такой приём работает лучше обычного «запомни на будущее».

Что говорят организаторы

По словам руководителя по охране труда Чувашских тепловых сетей Ольги Чуковой, подобные занятия помогают формировать у детей базовые навыки безопасного поведения рядом с тепловыми трассами, люками тепловых камер и местами проведения работ. Также школьникам объясняют, как и куда обращаться в экстренных ситуациях.

В компании подчёркивают, что безопасность детей рядом с объектами теплоснабжения остаётся одним из приоритетов, а просветительские проекты для школьников планируют продолжать.

Ирина Петрова, жительница Казани: «Мы однажды с сыном просто обсудили по дороге в школу, почему не стоит бегать рядом с ограждениями и люками. Я думала, он пропустит это мимо ушей, а он потом сам начал делать замечания младшему брату».

Такие уроки редко производят громкий эффект, но в быту именно они часто оказываются самыми полезными. Когда детям спокойно и понятно объясняют простые правила, шанс на опасную случайность становится меньше. И если серьёзную тему удалось донести без скуки, это уже хороший результат.