4 способа пережить оттепель и гололёд в конце декабря
Конец декабря иногда оказывается совсем не зимней открыткой, а смесью слякоти, мокрого снега и скользких тротуаров. Это не строгая наука, но многие замечают: самые неприятные дни бывают не в мороз, а как раз около нуля, когда утром подмёрзло, днём растаяло, а к вечеру снова стало скользко. Я и сам к такой погоде отношусь без романтики: ботинки мокрые, у подъезда каша, а на машине за ночь появляется корка льда там, где её совсем не ждёшь.
Почему оттепель под Новый год бывает особенно неприятной
Когда температура держится около нуля, снег легко превращается в воду, а потом снова схватывается тонким льдом. Именно из-за этого на дорогах и тротуарах появляется тот самый почти незаметный скользкий слой, который выглядит безобидно, а ведёт себя как каток.
- Днём часто образуется снежная каша, потому что мокрый снег смешивается с водой и грязью;
- Ночью эта влага подмерзает, и утром дворы, ступени и парковки становятся заметно опаснее;
- Мокрый снег налипает на ветви, ограждения, козырьки и всё, что успело остыть;
- Порывистый ветер и низкая облачность делают такую погоду ещё более неприятной даже без сильного мороза.
Сначала я недооценивал именно околонулевую температуру. Кажется, что раз не холодно, значит, и проблем меньше. На деле всё наоборот: в мороз хотя бы понятно, как одеваться и чего ждать, а здесь приходится подстраиваться чуть ли не каждые несколько часов.
Лайфхак: если вечером на улице была вода, а ночью обещают хотя бы небольшой минус, с утра лучше заложить лишние 10–15 минут на дорогу. Этот простой запас времени реально спасает от спешки на скользких участках, где обычно и случаются самые досадные падения и мелкие неприятности.
Что стоит проверить дома и у подъезда заранее
В такую погоду больше всего страдают не только дороги, но и обычные бытовые мелочи, о которых вспоминаешь слишком поздно. Я нашёл похожие советы на российских сайтах о доме и хозяйстве и часть из них проверил у себя: самые полезные как раз самые простые.
- Осмотрите коврик у входной двери: если он уже плохо впитывает влагу, пол в прихожей будет мокрым постоянно;
- Проверьте, куда стекает вода с обуви: поддон, резиновый коврик или старый плотный лоток заметно упрощают уборку;
- Если живёте в частном доме, стоит посмотреть водостоки и края крыши — при чередовании оттепели и заморозков там быстро скапливается лёд;
- У подъезда или калитки полезно убедиться, что ступени не покрыты гладкой ледяной плёнкой, особенно утром;
- Запас сухих тряпок или салфеток в прихожей в такие дни расходуется быстрее обычного, и это лучше учесть заранее.
У меня больше всего проблем обычно не с улицей, а с прихожей. Стоит один раз зайти с мокрой обувью, и через полчаса там уже неаккуратные лужи. Когда я поставил простой резиновый коврик с бортиком, стало спокойнее: грязи меньше разносится по квартире, и мыть пол приходится реже.
Лайфхак: держите у двери отдельный пакет или контейнер для мокрых варежек, шарфов и сменных носков. Звучит слишком просто, но в слякоть это убирает вечный беспорядок, когда влажные вещи оказываются на стуле, батарее и где угодно, только не на месте.
Как одеться и собраться без лишней суеты
Погода около нуля коварна тем, что хочется одеться полегче, ведь вроде бы не мороз. Но мокрый снег и ветер быстро меняют впечатление. Здесь лучше работает не героизм, а обычная практичность.
- Выбирайте обувь с заметным рельефом на подошве, а не с гладким низом;
- Лучше взять с собой запасные носки, если дорога длинная или предстоит много ходить пешком;
- Верхняя одежда, которая не промокает от мокрого снега сразу, в такие дни удобнее любой красивой, но капризной вещи;
- Шапка и капюшон вместе часто практичнее, чем что-то одно: ветер в сырую погоду ощущается неприятнее;
- Сумку и документы лучше защитить от влаги хотя бы внутренним пакетом или папкой.
Я не раз ловил себя на мысли, что самая удачная зимняя одежда нужна не в сильный мороз, а именно в такую слякоть. Когда снег летит в лицо, под ногами каша, а через час всё это превращается в ледяную корку, начинаешь ценить не внешний вид, а то, что ноги остались сухими.
Елена Сергеева, жительница Казани: «В такую погоду я давно перестала надеяться на “авось пронесёт”. Если с вечера сыро, утром надеваю только обувь с нормальной подошвой и беру с собой запасные носки. Кажется мелочью, но день проходит спокойнее».
Что сделать водителям и пешеходам прямо сейчас
Здесь всё довольно приземлённо: никакой сложной подготовки не нужно, но несколько действий действительно помогают. Я сам убедился, что самые полезные решения занимают буквально несколько минут.
- Пешеходам лучше выбирать более длинный, но очищенный маршрут, если есть выбор между ним и короткой скользкой дорожкой;
- На лестницах и спусках разумнее держаться за перила, даже если со стороны это кажется лишней осторожностью;
- Водителям стоит заранее проверить щётку, скребок и запас незамерзающей жидкости для стекла, чтобы утром не искать всё это в спешке;
- Перед поездкой полезно очистить не только лобовое стекло, но и фары, боковые стёкла и зеркала;
- Если машина стоит под деревьями, после мокрого снегопада лучше лишний раз осмотреть её вокруг: тяжёлые ветви в такую погоду ведут себя непредсказуемо.
Лайфхак: положите в прихожую или в багажник вторую пару простых перчаток. Одна пара в такую погоду часто быстро намокает, особенно если приходится чистить машину или нести пакеты. Я начал так делать прошлой зимой, и это оказалось неожиданно удобным решением.
Лайфхак: если утром есть сомнение, скользко ли у дома, не проверяйте это на ходу. Сначала аккуратно поставьте ногу на участок в стороне и перенесите часть веса. Способ банальный, но лучше выглядеть осторожным, чем потом вспоминать этот день с раздражением.
Оттепель в конце декабря — не редкость и не повод для паники, но и недооценивать её не стоит. Самые неприятные последствия обычно вызывает не снег, а сочетание воды, лёгкого минуса и спешки. Если заранее подготовить обувь, прихожую и маршрут, пережить снежную кашу и гололёд будет заметно проще. В такую погоду выигрывает не тот, кто торопится, а тот, кто спокойно подстраивается под условия.
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