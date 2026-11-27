С малиной часто одна и та же история: кусты вроде бодрые, зелени много, а ягода выходит не такой крупной, как хотелось бы. Это не строгая наука, но многие дачники замечают, что дело бывает не только в сорте и погоде, а в том, как именно сформирован куст. Я сам сначала относился к этому спокойно: растёт и растёт. Но когда попробовал аккуратную двойную обрезку и перестал жалеть лишние побеги, разница стала заметной уже в следующий сезон.

Этот способ давно обсуждают на российских сайтах о саде и огороде, в том числе на 7dach.ru и ivd.ru: смысл не в чуде, а в том, чтобы направить силы растения в плодовые ветви, а не в бесконечную густоту. Сразу оговорюсь: обещания вроде «ягоды с грецкий орех» звучат слишком бодро. Размер зависит и от сорта, и от влаги, и от питания. Но сделать урожай ровнее и удобнее для сбора таким приёмом вполне реально.

Как работает двойная обрезка

Смысл приёма простой: побегу не дают бесконечно тянуться вверх и заставляют его ветвиться. Тогда на кусте появляется больше плодовых ответвлений, а сам малинник перестаёт быть хаотичными зарослями.



Первую обрезку проводят в конце весны или в начале лета, когда молодые побеги уже заметно вытянулись. Обычно ориентируются на высоту около 80–100 сантиметров.



Верхушку укорачивают примерно на 10–15 сантиметров. После этого побег перестаёт расти только вверх и начинает давать боковые ветви.



К концу сезона из одного прямого стебля получается более разветвлённый побег. Это удобнее и для будущего урожая, и для ухода.



Следующей весной подрезают уже боковые ветви, тоже слегка, без фанатизма. Такой приём помогает получить ещё больше плодовых ответвлений.



У меня здесь была одна типичная ошибка: в первый раз я пожалел несколько высоких побегов и не укоротил их вовремя. В итоге именно они потом торчали отдельно, путались и почти не дали того результата, на который я рассчитывал. Так что в этом способе главное не сложность, а регулярность.

Лайфхак: если боитесь запутаться, пометьте обрезанные побеги мягкой лентой или обычной верёвочкой. Через пару недель уже не так просто вспомнить, что именно вы трогали, особенно если кустов много.

Что важно кроме обрезки

Одна только подрезка редко решает всё. Если малинник загущён, а почва быстро пересыхает, крупной и ровной ягоды ждать трудно. Здесь работают самые обычные, но полезные вещи, которые часто откладывают на потом.



Не оставляйте слишком много побегов. На одном погонном метре обычно стараются держать около 4–5 сильных стеблей, а слабую поросль убирают.



Следите за влажностью почвы в период налива ягод. При пересыхании малина быстро мельчает, и вкус становится менее выразительным.



Мульча действительно помогает. Солома, скошенная и подсушенная трава без семян или перепревший компост удерживают влагу и уменьшают перегрев земли.



Подвязка к шпалере делает кусты аккуратнее. Свет распределяется лучше, собирать ягоды проще, и ветви меньше ложатся друг на друга.



Я заметил, что самый неудачный вариант — это когда малина стоит плотной стеной. Снаружи она выглядит даже красиво, но внутри быстро становится тесно и душно. После прореживания кусты кажутся почти пустыми, зато потом это обычно окупается более удобным сбором и нормальным размером ягод.

Лайфхак: после обрезки и прореживания сразу уберите с земли все срезанные части и старую сухую листву. Так малинник выглядит аккуратнее, и самому потом проще видеть, какие побеги сильные, а какие только мешают.

Каких ошибок лучше избежать

У этого способа есть слабое место: им легко увлечься и начать резать всё подряд. Тогда вместо пользы можно получить ослабленный куст и лишнюю суету.



Не проводите обрезку слишком поздно летом. Если побег уже ушёл далеко в рост и сезон близится к концу, боковые ветви могут не успеть нормально развиться.



Не укорачивайте все стебли одинаково без разбора. Слабые и тонкие побеги иногда разумнее вовсе удалить, чем пытаться сделать из них основу куста.



Не оставляйте заросли «на всякий случай». У малины это почти всегда оборачивается мелкой ягодой и неудобным уходом.



Не ждите мгновенного чуда от одного приёма. Если сорт изначально даёт среднюю ягоду, он не превратится в выставочный экземпляр только после обрезки.



Скепсис здесь полезен. Да, приём рабочий, но это не волшебная кнопка. Я бы описал его так: куст становится собраннее, урожай — понятнее, а ягода нередко выходит крупнее и ровнее, если не мешать растению лишней густотой.

Сергей Воробьёв, дачник из Казани: «Я раньше малину почти не трогал, только старые ветки убирал. После нормального прореживания и двойной подрезки собирать стало проще, а ягода пошла ровнее. Особенно заметно было на тех кустах, где раньше стояли настоящие заросли».

Кому этот способ особенно подойдёт

Не всем нужен сложный уход за малиной, но в некоторых случаях двойная обрезка действительно к месту. Особенно если кусты уже давно живут своей жизнью и плодоносят как придётся.



Тем, у кого малина сильно загущается каждый сезон и даёт много лишней поросли.



Тем, кто хочет не просто собрать хоть что-то, а получить более удобные для сбора кусты.



Тем, у кого участок небольшой и важно, чтобы каждый метр работал без лишних зарослей.



Тем, кто готов немного следить за сроками, а не вспоминать о малине один раз за лето.



Если же у вас молодой малинник и кусты ещё только набирают силу, можно начать с малого: проредить посадки, подвязать побеги и понаблюдать за сезоном. Иногда уже этого хватает, чтобы увидеть разницу без лишней спешки.

В итоге у двойной обрезки довольно земной смысл: меньше хаоса, больше света и больше сил у куста на плодовые ветви. Это не обещание сказочного урожая, а нормальный садовый приём, который работает в связке с прореживанием, поливом и обычным уходом. Если делать всё вовремя и без крайностей, малина обычно отвечает более аккуратным кустом и более приятным сбором. А это, если честно, уже немало.