Лайфхаки

2 материала для разделочных досок, которые не портят ножи

Роман Медников Автор статьи
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С разделочными досками всё обычно проще, чем пытаются показать продавцы. Это не строгая наука, но многие замечают одно и то же: одни поверхности быстро тупят ножи, другие начинают выглядеть уставшими уже через пару недель. Я тоже когда-то смотрел на стекло и камень как на что-то «практичное и вечное», но в быту такие решения быстро раздражают.

Почему не все красивые материалы удобны на кухне

На российских сайтах о доме и кухне я не раз встречал один и тот же вывод: для ежедневной нарезки важны не внешний вид и не модный материал, а то, как поверхность ведёт себя под ножом и после мытья.


  • Стекло и камень слишком жёсткие для обычных кухонных ножей. Резать на них можно, но лезвие изнашивается заметно быстрее.

  • Бетон выглядит необычно, но для кухни в роли разделочной поверхности спорный. У него тяжёлый вес, жёсткая структура и не самый удобный уход.

  • Пробка приятная на ощупь и кажется тихой в работе, но мягкость здесь играет против неё: поверхность быстрее режется и со временем начинает выглядеть рыхлой.

  • Сильно пористые и мягкие материалы хуже переносят постоянный контакт с влагой, соком продуктов и частое мытьё.

У меня самый показательный опыт был со стеклянной доской. Она выглядела аккуратно, легко отмывалась, но звук ножа по такой поверхности быстро начал действовать на нервы. А ещё через некоторое время я заметил, что ножи приходится править чаще обычного.

Лайфхак: если дома уже есть стеклянная или каменная доска, не обязательно сразу её выбрасывать. Её можно оставить для сервировки, под горячую посуду или как подставку, а для нарезки взять отдельную рабочую поверхность.

Что действительно удобно: дерево и плотный пластик

Если отбросить всё лишнее, в быту чаще всего выигрывают два варианта: хорошая деревянная доска и плотная пластиковая. Именно их чаще советуют российские издания о кухне и доме, когда речь идёт о повседневной готовке без лишних проблем.


  • Дерево бережнее относится к лезвию. На такой поверхности нож работает мягче, и это заметно уже через несколько готовок.

  • Толстая деревянная доска устойчивее на столешнице. Особенно это удобно, когда нужно быстро нарезать много овощей.

  • Плотный пластик практичен в уходе. Его проще быстро отмыть после повседневной готовки, и он не требует особого внимания.

  • Пластиковые доски удобно разделять по назначению: одну оставить для рыбы, другую для мяса, третью для хлеба, зелени и овощей.

  • Дерево обычно служит дольше, если не держать его постоянно в воде и не убирать мокрым в шкаф.

Мне лично удобнее дерево для овощей, хлеба и всего, что режется часто и без лишней влаги. А пластик я бы оставил для задач, где важна простота ухода. Такой набор не выглядит эффектно, зато в реальной кухне работает без сюрпризов.

Лайфхак: если покупаете пластиковую доску, сразу проведите пальцем по поверхности. Слишком тонкие и гибкие варианты лучше не брать: они быстрее покрываются заметными бороздами и начинают выглядеть изношенными.

Как понять, что доску пора менять или переводить в запасные

Даже хороший материал не вечен. Главная ошибка — держать доску на кухне просто по привычке, хотя она уже давно просится на замену.


  • Глубокие порезы по всей поверхности — первый сигнал. В них задерживаются остатки продуктов, и отмывать доску становится всё сложнее.

  • Если деревянная доска пошла трещинами или начала расслаиваться, использовать её дальше неудобно и неаккуратно.

  • Если пластиковая поверхность стала шероховатой и вся покрылась густой сеткой борозд, лучше не тянуть с заменой.

  • Неприятный стойкий запах, который остаётся даже после мытья, тоже намекает, что доска уже отслужила своё.

Я обычно смотрю не на возраст доски, а на состояние. Одна деревянная у меня спокойно служила долго, потому что использовалась аккуратно и всегда сушилась как следует. А вот тонкая пластиковая потеряла приличный вид довольно быстро.

Ольга Николаева, жительница Казани: «Я долго пользовалась красивой стеклянной доской, потому что она хорошо смотрелась на кухне. Но потом перешла на деревянную и обычную пластиковую: резать стало тише, удобнее, и ножи теперь дольше остаются в порядке».

Простые привычки, которые продлевают срок службы

Здесь всё довольно приземлённо: даже удачную доску можно быстро испортить, если обращаться с ней как попало. А можно без лишних затрат сохранить её в нормальном состоянии надолго.


  • Не храните доску мокрой, особенно деревянную. После мытья лучше дать ей полностью высохнуть в вертикальном положении.

  • Не используйте одну и ту же поверхность для всех продуктов подряд. Разделение по задачам сильно упрощает кухонную рутину.

  • Не стоит выбирать доску только по внешнему виду. В магазине всё выглядит убедительно, а дома важнее устойчивость, вес и удобство мытья.

  • Деревянную доску полезно время от времени осматривать на предмет заусенцев, трещин и потемнений.

Лайфхак: чтобы доска не скользила по столешнице, подложите под неё слегка влажную бумажную салфетку или тонкое полотенце. Способ простой, но в работе разница ощущается сразу.

Если коротко, для обычной кухни лучше всего работают два понятных варианта: дерево и плотный пластик. Всё остальное часто либо слишком жёсткое для ножей, либо не выдерживает постоянной нагрузки. Я бы не делал из выбора доски большой драмы: берите ту, которой удобно пользоваться каждый день, и вовремя меняйте её, когда поверхность уже изношена. Именно такой спокойный подход обычно оказывается самым разумным.

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