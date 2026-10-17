На Красноключинской дамбе закончили последний этап капремонта

В Нижнекамском районе завершили третий этап капитального ремонта Красноключинской дамбы. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев в своём канале в «Макс». За этот год дорожники обновили ещё 2,5 км полотна, а всего за три этапа привели в порядок почти 5 км дороги.

На обновлённом участке укрепили обочины, поставили дорожные знаки и барьерные ограждения, а также нанесли разметку. Глава района поблагодарил дорожников за качественную работу и вручил им благодарности.

В дальнейшем территорию, которая сейчас относится к Елабужскому району, планируют передать Нижнекамскому району. Речь идёт примерно о 6 тысячах нижнекамских домохозяйств. По словам Радмира Беляева, обмен земельными участками согласован на уровне республики, а оформление рассчитывают завершить до конца 2026 года.

После этого район вместе с компанией «Татавтодор» подготовит проект ремонта оставшегося участка дороги. Такая работа позволит системно решать вопросы дорожной инфраструктуры, в том числе для садоводов.