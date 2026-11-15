Новости Татарстана

Архивная служба Татарстана отметила 108-летие награждением юных исследователей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани отметили 108-летие архивной службы Тат...

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В казанском театре «Созвездие-Йолдызлык» прошло торжество, посвященное 108-летию архивной службы Татарстана. В рамках мероприятия чествовали победителей республиканских конкурсов, среди которых были школьники, студенты и краеведы, представившие работы по истории семей и родного края.

Особый интерес вызвал конкурс «Моя родословная». Одна из участниц самостоятельно продолжила семейную тетрадь 1968 года, написанную на старотатарском языке, дополнив ее подлинными фотографиями. Глава Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова подчеркнула, что такие дети, знающие свою память и историю, «станут нашей защитой».

В республике ежегодно проводятся конкурсы «Моя родословная» (с 2018 года в нем участвовали более 2,4 тысячи человек), «Передай семейный архив», конкурс грантов для муниципальных архивов и конкурс «Архивные фонды — науке и краеведению». Все эти инициативы реализуются в рамках государственной программы «Развитие архивного дела в Республике Татарстан» и направлены на укрепление связи поколений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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