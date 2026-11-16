В Татарстане резко сократилось поголовье овец и коз

По данным Татарстанстата, на конец сентября 2026 года поголовье овец и коз в республике сократилось на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 209,8 тыс. голов. Число свиней уменьшилось на 14,2% до 425,3 тыс. голов.

Также в регионе стало меньше крупного рогатого скота: его поголовье снизилось на 5,2% до 801,6 тыс. голов, в том числе коров — на 1,4% до 306,5 тыс. При этом поголовье птицы выросло на 10,5% до 20,58 млн голов.

Наибольшее сокращение овец и коз зафиксировано в хозяйствах населения, на которые приходится 77,9% всех животных этой категории. В сельхозорганизациях поголовье овец и коз за год уменьшилось на 13,3%, свиней — на 14,2%.

Вместе с тем производство животноводческой продукции продолжает расти: надои молока на одну корову в сельхозорганизациях за январь — сентябрь составили 7 120 кг против 6 917 кг годом ранее, а яйценоскость кур-несушек увеличилась с 244 до 250 штук.