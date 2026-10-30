Новости Казани

Риэлтор из Челнов добивается пересмотра приговора за обман дольщиков

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Верховном суде Татарстана продолжились прения по апелляционной жалобе Албины Гладковой, осужденной за мошенничество при продаже квартир. Женщина, работавшая риэлтором, предлагала клиентам жилье от застройщика ООО «Профит», но компания обязательства не выполнила, и люди остались без денег и без квартир. По версии обвинения, Гладкова могла изначально знать, что жилья не будет.

Дело рассматривалось в городском суде Набережных Челнов с 2022 года и завершилось в 2025-м. Гладкову признали виновной и приговорили к 10 годам колонии общего режима. Всего в деле фигурировало 170 эпизодов, по четырем из них женщину оправдали. Суд также удовлетворил все гражданские иски — общий ущерб оценили примерно в 360 млн рублей.

На заседании Гладкова выступила с последним словом, настаивая на том, что ее действия следует квалифицировать как одно продолжаемое преступление, а не как серию отдельных эпизодов. Она заявила, что во всех случаях действовала по одной бизнес-модели, а вину признает лишь частично — только в том, что работала с дольщиками. «Я глубоко сожалею, что люди остались без жилья. Все деньги я относила застройщику, присвоить их я просто не могла», — сказала она.

Прокурор выступила против удовлетворения жалобы, назвав приговор законным. Адвокат, напротив, поддержала подзащитную и попросила суд прекратить уголовное преследование по эпизодам, по которым истек срок давности. Итоговое решение по апелляции пока не оглашено.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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