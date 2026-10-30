Итальянцы готовят из хлеба и помидоров густой суп: простой способ использовать вчерашний батон

Подсохший хлеб обычно отправляют на сухари, хотя из него можно приготовить полноценный обед. В Тоскане для этого существует паппа аль помодоро — густой томатный суп, который больше напоминает нежное овощное рагу. В нём нет ни мяса, ни картофеля, а главные ингредиенты найдутся практически на любой кухне.

Секрет блюда в том, что вчерашний хлеб не просто подают к супу, а добавляют прямо в кастрюлю. Он впитывает томатный сок, размягчается и превращает обычные помидоры в сытное, ароматное блюдо.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

подсохший белый хлеб — 200–250 г;

помидоры — 700 г;

чеснок — 3 зубчика;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

оливковое масло — 3 ст. л.;

овощной бульон или вода — 400–500 мл;

свежий базилик — 5–6 листочков;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сахар — щепотка при необходимости.

Лучше использовать хлеб с плотным мякишем. Подойдёт вчерашний батон без сладких добавок, хотя традиционно в Тоскане берут несолёный деревенский хлеб.

Как приготовить итальянский томатный суп с хлебом

Вымойте помидоры, сделайте на каждом небольшой крестообразный надрез и залейте кипятком на 30–40 секунд. Переложите помидоры в холодную воду, снимите кожицу и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Очистите лук и чеснок. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите ножом. Разогрейте оливковое масло в кастрюле с толстым дном. Добавьте лук и готовьте на слабом огне 4–5 минут до мягкости. Всыпьте чеснок и прогрейте ещё 30 секунд, постоянно помешивая. Добавьте нарезанные помидоры, соль и чёрный перец. Перемешайте и тушите около 15 минут, пока овощи не станут мягкими и не выделят сок. Влейте 400 мл горячего бульона или воды. Доведите до слабого кипения. Нарежьте подсохший хлеб крупными кусочками или разломайте руками. Добавьте его в кастрюлю. Перемешайте, уменьшите огонь и готовьте ещё 10–15 минут. Хлеб должен полностью размягчиться и соединиться с томатной основой. Разомните крупные кусочки деревянной ложкой. Если суп получился слишком густым, добавьте немного горячего бульона. Положите порванные руками листья базилика, попробуйте на соль. Если помидоры слишком кислые, добавьте маленькую щепотку сахара. Снимите кастрюлю с огня и оставьте суп под крышкой на 5 минут.

Перед подачей сбрызните каждую порцию небольшим количеством оливкового масла.

Почему итальянцы добавляют хлеб прямо в суп

В паппа аль помодоро хлеб заменяет привычные загустители. Его мякиш впитывает жидкость и постепенно распадается, создавая характерную густую текстуру.

В результате блюдо получается сытным даже без мяса, сливок и большого количества масла.

При этом использовать лучше именно подсохший хлеб. Свежий батон может быстрее превратиться в липкую массу, а вчерашний обычно сохраняет более приятную структуру при размягчении.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не измельчайте суп блендером. Для паппа аль помодоро характерна неоднородная, слегка зернистая текстура. Достаточно размять хлеб ложкой, чтобы он соединился с помидорами.

Главная ошибка — слишком много воды

Обычный овощной суп должен быть достаточно жидким, но с паппа аль помодоро всё иначе.

Правильно приготовленное блюдо получается настолько густым, что ложка оставляет на поверхности заметный след.

Если сразу добавить слишком много бульона, получится томатный суп с размокшим хлебом, а не традиционная тосканская похлёбка.

Поэтому жидкость лучше вливать постепенно. Её количество зависит от сочности помидоров и плотности хлеба.

Можно ли использовать консервированные помидоры

Да, особенно зимой, когда свежие помидоры часто оказываются водянистыми и недостаточно ароматными.

Вместо 700 г свежих овощей можно взять примерно 700–800 г консервированных томатов в собственном соку.

Их достаточно слегка размять и добавить к обжаренному луку с чесноком.

Такой вариант нередко получается даже насыщеннее благодаря яркому томатному вкусу.

Какой хлеб подходит лучше всего

Для паппа аль помодоро желательно выбирать простой белый хлеб без сахара, изюма и ароматических добавок.

Хорошо подойдут чиабатта, деревенский хлеб или обычный пшеничный батон.

Если батон совсем свежий, его можно нарезать и немного подсушить в духовке при 120 °C в течение 10–15 минут.

При этом важно использовать именно зачерствевший, но не испорченный хлеб. Если на нём появилась плесень, такой продукт необходимо выбросить.

Нужно ли добавлять сыр

В традиционном варианте паппа аль помодоро сыр не обязателен. Основной вкус создают помидоры, оливковое масло, чеснок и базилик.

Однако при желании готовый суп можно посыпать небольшим количеством тёртого пармезана.

Он добавит солоноватые нотки, но сделает блюдо менее близким к классическому рецепту.

Как подавать тосканский суп

Паппа аль помодоро можно есть горячим, тёплым и даже слегка охлаждённым.

Летом его часто подают с дополнительными листьями свежего базилика и хорошим оливковым маслом.

Если хочется более сытного обеда, рядом можно поставить салат из свежих овощей.

Оставшийся суп храните в холодильнике в закрытом контейнере до 2–3 дней. При повторном разогревании добавьте немного воды: хлеб продолжает впитывать жидкость, поэтому блюдо становится гуще.

Итальянская паппа аль помодоро показывает, как из самых простых продуктов получается необычный обед. Вчерашний батон, спелые помидоры, немного чеснока и базилика — и на столе появляется густой ароматный суп, для которого не нужны дорогие ингредиенты.

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