Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, которого обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Речь идет об изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денег, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год мужчина пытался скрыть ранее допущенное уклонение от уплаты налогов. Для этого он создал видимость деловых отношений с контрагентами и подготовил поддельные платежные распоряжения, по которым со счетов фирмы партнерам ушло более 20 миллионов рублей.

Чтобы обеспечить исполнение возможных имущественных взысканий, суд по ходатайству следствия арестовал имущество обвиняемого и его супруги на сумму свыше 131 миллиона рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.