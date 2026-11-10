Новости Татарстана

Иннополис и Свияжск свяжет новый речной маршрут в 2027 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В следующем году «Флот РТ» планирует открыть новую линию Введенская слобода — Свияжск, что позволит связать Иннополис с островом-градом. Об этом на пресс-конференции по итогам пассажирской навигации сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин.

По его словам, на свияжском направлении готовится несколько проектов, включая продление маршрута водоизмещающих судов с заходом в Макарьевский монастырь. Также продолжится работа над комбинированными маршрутами: пассажиры смогут отправиться в одну сторону на водоизмещающем теплоходе, знакомясь с достопримечательностями, а вернуться на скоростном «Метеоре».

В прошедшую навигацию на свияжском направлении перевезли более 87 тысяч пассажиров, из них почти 52 тысячи — на «Метеорах», что на 21% больше, чем годом ранее. Всего с начала навигации суда «Флота РТ» перевезли свыше 388 тысяч человек, включая 212 тысяч на коммерческих маршрутах и 176 тысяч на пригородных.

Речная навигация в Татарстане в этом году стартовала 24 апреля и завершилась 10 ноября. В зимнем сезоне планируется выпустить на рейсы два судна на воздушной подушке «Парма», а глава миндортранса РТ Фарид Ханифов заявил о намерении увеличить период навигации на месяц.

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