В Казани арестован 22-летний пропагандист терроризма

УФСБ по Татарстану сообщило о задержании 22-летнего казанца, подозреваемого в публичной пропаганде террористической организации, запрещенной в России.

По данным ведомства, молодой человек в Telegram оставлял комментарии с поддержкой группировки. В отношении него возбуждено уголовное дело, Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.