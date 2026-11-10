Новости Казани

В Казани арестован 22-летний пропагандист терроризма

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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УФСБ по Татарстану сообщило о задержании 22-летнего казанца, подозреваемого в публичной пропаганде террористической организации, запрещенной в России.

По данным ведомства, молодой человек в Telegram оставлял комментарии с поддержкой группировки. В отношении него возбуждено уголовное дело, Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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