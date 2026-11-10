Все больше пользователей старше 70 лет в Казани и Татарстане слушают музыку и играют в онлайн-игры в сети Билайна

За год общий объем мобильного трафика у клиентов старше 70 лет в России вырос на 30%*. По данным Билайна, это максимальный прирост среди всех возрастных сегментов. Например, трафик абонентов в возрасте от 55 до 69 лет, как и молодежи до 24 лет вырос на 19%.

Рост связан с ускорением цифровизации старшего поколения: все больше клиентов 70+ переходят на смартфоны и активнее пользуются мобильным интернетом. Так, количество клиентов старше 70 лет в Казани и Татарстане, которые пользуются смартфонами, за год выросло на 22%. Это связано в том числе с увеличением доступности мобильного интернета.

Больше всего у аудитории серебряного возраста вырос трафик на «Госуслугах» — на четверть. В музыкальных приложениях он увеличился на 18%, в онлайн-играх — на 11%, в видеосервисах — на 9%, в соцсетях — на 8%. При этом, в отличие от молодой аудитории, клиенты старшего поколения чаще используют мобильный интернет не для развлечений, а для решения повседневных задач. Значительную часть трафика этой группы, помимо государственных сервисов, формируют в том числе почта и банковские приложения.

На рост использования мобильного интернета также повлияло развитие сети за пределами крупных городов. За три квартала 2026 года Билайн запустил новые базовые станции более чем в 20 точках Казани и пригорода, а также почти в 100 локациях по всему Татарстану. Кроме того, оператор завершил еще один этап подключения сельских территорий к скоростному мобильному интернету и 4G-сеть появилась в 92 селах, деревнях и поселках с населением до 500 человек. Параллельно с этим идет непрерывная работа по модернизации сети там, где растет спрос на мобильную связь.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Для старшего поколения мобильный интернет — это возможность решить вопрос через госуслуги, не выходя из дома, заказать необходимые товары на маркетплейсах или пообщаться с внуками по видеосвязи. Наша задача как оператора, чтобы привычные цифровые сервисы работали стабильно не только в крупных городах, но и в малых населённых пунктах. Именно поэтому мы продолжаем расширять покрытие и модернизировать сеть по всему Татарстану».

*По данным обезличенной статистики пользователей мобильного интернета Билайна. Сравнивались периоды с 1 июля по 30 сентября 2025 и 2026 гг.