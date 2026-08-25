Специалист оценил стоимость RTX 5090 и выделил видеокарты 2026 года

В интервью «Известиям» 25 августа технический специалист по сборке и ремонту ПК Евгений Зотов заявил, что GeForce RTX 5090 в России стоит от 350 тыс. до 620 тыс. рублей, и вряд ли подешевеет в ближайшее время. Причиной он назвал высокий спрос, активное применение искусственного интеллекта и дефицит памяти.

Эксперт также сравнил две популярные видеокарты: GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти и RTX 4060 с 8 ГБ. По его словам, назвать одну из них однозначно лучшей нельзя: первая выигрывает за счет большего объема памяти, а вторая — производительностью в большинстве сценариев. В бюджетном и среднем сегментах на 2026 год он выделил RTX 5050, Intel Arc B580, Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти и Radeon RX 9070.

Зотов добавил, что самостоятельная сборка ПК может быть выгоднее покупки готовой системы, если у пользователя есть знания и время. Экономия составляет 5–15%, а в премиальном сегменте — 5–10%. Однако готовый компьютер удобнее из-за единой гарантии и меньшего риска проблем с совместимостью.

Специалист упомянул, что защитить бизнес от майнинга полностью сложно, но снизить риски можно с помощью мониторинга и ограничений на использование GPU. Ранее аналитики «Интеллектуальной аналитики» сообщили 19 марта, что продажи настольных ПК в России в 2025 году упали на 25–30% из-за роста цен на компоненты и изменения потребительских предпочтений.