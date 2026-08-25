Технологии

Специалист оценил стоимость RTX 5090 и выделил видеокарты 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперт оценил цены на GeForce RTX 5090 и назва...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В интервью «Известиям» 25 августа технический специалист по сборке и ремонту ПК Евгений Зотов заявил, что GeForce RTX 5090 в России стоит от 350 тыс. до 620 тыс. рублей, и вряд ли подешевеет в ближайшее время. Причиной он назвал высокий спрос, активное применение искусственного интеллекта и дефицит памяти.

Эксперт также сравнил две популярные видеокарты: GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти и RTX 4060 с 8 ГБ. По его словам, назвать одну из них однозначно лучшей нельзя: первая выигрывает за счет большего объема памяти, а вторая — производительностью в большинстве сценариев. В бюджетном и среднем сегментах на 2026 год он выделил RTX 5050, Intel Arc B580, Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти и Radeon RX 9070.

Зотов добавил, что самостоятельная сборка ПК может быть выгоднее покупки готовой системы, если у пользователя есть знания и время. Экономия составляет 5–15%, а в премиальном сегменте — 5–10%. Однако готовый компьютер удобнее из-за единой гарантии и меньшего риска проблем с совместимостью.

Специалист упомянул, что защитить бизнес от майнинга полностью сложно, но снизить риски можно с помощью мониторинга и ограничений на использование GPU. Ранее аналитики «Интеллектуальной аналитики» сообщили 19 марта, что продажи настольных ПК в России в 2025 году упали на 25–30% из-за роста цен на компоненты и изменения потребительских предпочтений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Интересное в Казани

день назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

обработка квартиры от клопов в москве

Не у нас

день назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

сколько стоит матрица на телефон

Технологии

9 часов назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Кулинария

20 часов назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными

Технологии

день назад

BGR советует перезагружать роутер раз в месяц
Экономика
29 минут назад

Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдётся в 3,5 млн рублей в месяц

Самая дорогая квартира Москвы сдаётся за 3,5 мл...

Кулинария

41 минуту назад

Яйца для салата больше не режу ножом: один быстрый способ дает одинаковые кусочки за секунды

Интересное в Казани

2 часа назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

Новости Татарстана

час назад

Юный татарстанец оригинально поприветствовал Рустама Минниханова

Кулинария

2 часа назад

Вчерашнее пюре не разогреваю: добавляю начинку и жарю картофельные пирожки без теста
В Казани прошел концерт победителей фестиваля «...
Новости Казани
29 минут назад

В Казани прошел концерт победителей фестиваля «Поэт и музыка»

Технологии

2 часа назад

Asus начала продажи ROG Xbox Ally X20 с OLED-экраном за 1300 долларов

Технологии

3 часа назад

«Бомбора» начала книжную серию об играх сборником о «Героях Меча и Магии»

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед новым сезоном КХЛ
Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее ...
Новости России
5 дней назад

Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее покупать, а где снимать – исследование Домклик