Загрузка отелей Казани в дни «Новой волны» достигла 92% — так бывает только в новогодние праздники, признался мэр Ильсур Метшин на пресс-конференции. Казань на время конкурса стала культурной столицей, куда съехались звезды из разных стран. Метшин рассказал, что видит, как казанцы танцуют и поют на концертах. «В это сложное время песня обязательно должна звучать и в сердце, и в доме», — добавил он. Градоначальник пригласил конкурсантов на все музыкальные праздники города — День города, Сабантуй, новогодние мероприятия. Пожелал, чтобы песня осталась в Казани. «Новая волна» проходит в Казани во второй раз. Открытие состоялось 20 августа в зале New Wave Hall на «Ак Барс Арене». В этом году за победу боролись 12 финалистов, первое место заняла Флора Бичахчян из Армении, второе — Анастасия Иванова, третье — TROFIM GRANN. Татарстанец Игнат Изотов стал четвертым.