В Турции из обычной чечевицы готовят котлеты без мяса: добавляют булгур и специи — получается сытная закуска

В турецкой кухне есть необычные котлеты, для которых не нужны ни мясо, ни яйца, ни даже сковорода. Их готовят из красной чечевицы, мелкого булгура, томатной пасты и ароматных специй. Получается сытная закуска с мягкой текстурой и насыщенным вкусом, которую традиционно подают с листьями салата и лимоном.

Блюдо называется мерджимек кёфтеси (Mercimek Köftesi). Несмотря на название, эти котлеты не жарят: ингредиенты отваривают, смешивают, а затем формируют небольшие продолговатые порции руками. Такой рецепт особенно удобен, когда хочется приготовить что-то необычное из недорогих продуктов.

Какие продукты понадобятся

На 5–6 порций:

красная чечевица — 200 г;

мелкий булгур — 150 г;

вода — 600 мл;

репчатый лук — 1 крупная головка;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

паста из сладкого красного перца — 1 ст. л. по желанию;

растительное или оливковое масло — 3 ст. л.;

зелёный лук — 4–5 перьев;

петрушка — небольшой пучок;

молотая паприка — 1 ч. л.;

молотый кумин (зира) — ½ ч. л.;

хлопья красного перца — по вкусу;

соль — около 1 ч. л. или по вкусу;

лимонный сок — 1–2 ст. л.

Для подачи понадобятся листья салата и несколько долек лимона.

Важно использовать именно мелкий булгур, который подходит для кёфте. Крупная крупа может не успеть размягчиться без дополнительной варки.

Как приготовить турецкие котлеты из чечевицы

Тщательно промойте красную чечевицу под проточной водой. Переложите её в кастрюлю, залейте 600 мл воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите примерно 15–20 минут, пока чечевица полностью не размягчится. Если жидкости осталось слишком много, немного выпарите её. Масса должна напоминать густую кашу, но оставаться достаточно влажной. Снимите кастрюлю с огня, всыпьте мелкий булгур и тщательно перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 20–25 минут. Булгур впитает влагу и станет мягким. Пока крупа набухает, мелко нарежьте репчатый лук. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук на небольшом огне до мягкости. Добавьте томатную пасту, пасту из перца, паприку и кумин. Перемешайте и прогрейте около минуты. Соедините ароматную зажарку с чечевицей и булгуром. Добавьте соль, лимонный сок и при желании немного острого перца. Дайте массе остыть до тёплого состояния, затем вмешайте мелко нарезанные петрушку и зелёный лук. Тщательно вымесите смесь руками или ложкой до однородной пластичной консистенции. Смочите ладони водой, возьмите небольшую порцию массы и сожмите её в кулаке, формируя продолговатую котлетку с характерными отпечатками пальцев. Выложите готовые кёфте на тарелку с листьями салата.

Перед подачей закуску можно охладить в холодильнике в течение 20–30 минут.

Почему турецкие котлеты не нужно жарить

В отличие от привычных мясных котлет, мерджимек кёфтеси готовятся из уже термически обработанных ингредиентов.

Красная чечевица полностью разваривается, а мелкий булгур размягчается в горячей влажной массе.

Благодаря крахмалу и мягкой консистенции чечевицы ингредиенты хорошо соединяются без яйца и муки.

После охлаждения масса становится плотнее и легко держит форму.

Поэтому дополнительная жарка не требуется. Более того, традиционная закуска должна оставаться мягкой, а не покрываться хрустящей корочкой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не сливайте всю жидкость после варки чечевицы. Именно она нужна для набухания булгура. Если масса получилась слишком сухой, добавьте немного горячей воды и оставьте под крышкой ещё на несколько минут. Правильная смесь должна быть мягкой и пластичной, но не растекаться в руках.

Почему лучше использовать красную чечевицу

Для этого блюда подходит именно красная колотая чечевица.

Она быстро разваривается и превращается в однородную массу, которая помогает связать булгур и остальные ингредиенты.

Зелёная или коричневая чечевица лучше сохраняет форму после приготовления, поэтому получить традиционную текстуру кёфте из неё сложнее.

Кроме того, красная чечевица обладает достаточно мягким вкусом и хорошо сочетается с томатной пастой, луком и специями.

Какой булгур нужен для рецепта

В турецкой кухне для таких котлет используют мелкий булгур, который иногда продаётся под названием «булгур для кёфте».

Его крупинки значительно меньше, чем у обычного булгура для гарнира.

После добавления в горячую чечевичную массу такая крупа постепенно впитывает влагу и размягчается без отдельной варки.

Если дома есть только крупный булгур, лучше приготовить его отдельно до мягкости. Однако консистенция котлет получится менее однородной.

Какие специи делают вкус турецким

Основу аромата составляют паприка, кумин и красный перец.

Кумин придаёт характерные тёплые пряные нотки, а паприка делает вкус насыщеннее.

В Турции также часто используют пул бибер — хлопья красного перца с умеренной остротой.

Если таких специй нет, можно ограничиться обычной сладкой паприкой и небольшим количеством молотого красного перца.

Не стоит добавлять слишком много приправ сразу. Чечевица должна сохранять собственный вкус.

Почему котлеты могут разваливаться

Обычно проблема возникает из-за неправильного соотношения воды, чечевицы и булгура.

Если масса слишком сухая, котлеты трескаются при формировании.

Исправить ситуацию поможет небольшое количество горячей воды или дополнительная ложка масла.

Если смесь слишком влажная, оставьте её на 10–15 минут, чтобы булгур впитал оставшуюся жидкость.

При необходимости можно добавить немного мелкого булгура, но после этого обязательно дать ему размягчиться.

Не пытайтесь формировать котлеты из горячей массы. Сначала она должна немного остыть и стать плотнее.

Как правильно подавать мерджимек кёфтеси

В Турции такие котлеты часто подают на больших листьях салата.

Кёфте заворачивают в лист, сбрызгивают лимонным соком и едят как небольшую закуску.

Свежая зелень и лимон особенно хорошо оттеняют насыщенный вкус чечевицы и томатной пасты.

Дополнительно можно подать:

свежие огурцы и помидоры;

зелёный лук;

петрушку;

дольки лимона;

натуральный йогурт с зеленью, если не требуется полностью растительный вариант блюда.

Такая закуска подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Можно ли приготовить котлеты заранее

Да, мерджимек кёфтеси удобно готовить за несколько часов до подачи.

После охлаждения они лучше держат форму, а вкус специй становится более равномерным.

Готовые котлеты нужно переложить в закрытый контейнер и хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Желательно употребить их в течение 2–3 дней.

Перед подачей закуску можно достать из холодильника на 10–15 минут, не оставляя надолго при комнатной температуре.

Замораживать такие котлеты нежелательно: после размораживания текстура может стать рыхлой и водянистой.

Чем полезно сочетание чечевицы и булгура

Красная чечевица содержит растительный белок и пищевые волокна, а булгур служит источником сложных углеводов.

Вместе они делают блюдо достаточно сытным даже без мяса.

При этом важно учитывать, что булгур производится из пшеницы и содержит глютен. Поэтому людям, которым необходимо исключать глютен из рациона, традиционный рецепт не подходит.

Мерджимек кёфтеси — пример того, как из простых круп, овощей и специй можно приготовить интересную закуску без мяса. Красная чечевица создаёт нежную основу, булгур придаёт плотность, а обжаренный лук с томатной пастой делает вкус насыщенным. Главное — правильно подобрать количество жидкости и дать крупе полностью размягчиться. Тогда котлеты будут хорошо держать форму и останутся мягкими внутри.

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