В Казани открылся юбилейный фестиваль «Восточный базар» с гостями из 40 стран

В столице Татарстана стартовал V Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток» – «Восточный базар в Казани». В этом году на него съехались представители более чем 40 государств, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На церемонии открытия председатель Госсовета республики Фарид Абдулганиев назвал фестиваль доброй традицией и авторитетной площадкой международного культурного сотрудничества. Он подчеркнул, что для Татарстана, где в мире и согласии живут 175 национальностей, это значимое событие, а республика для всего мира стала примером добрососедства и уважения к разным культурам.

Впервые фестиваль продлится целых 14 дней. Гостей ждет насыщенная культурная и научная программа: на сцену выйдут коллективы из многих восточных стран, а ученые обсудят актуальные вопросы сохранения национальной культуры. Генеральный продюсер фестиваля, директор фонда татарской культуры имени Рашита Вагапова Рифат Фаттахов пояснил, что «Восточный базар» — это не только торговля, но и место встречи, общения и рождения традиций.

Среди новых участников в этом году — Бруней, Мьянма, Таиланд и Алжир.