В Лениногорске обновили более 15 км водовода за два года

В Лениногорске завершили второй этап реконструкции водовода. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минстроя Татарстана.

Сети водоснабжения протяженностью 30,5 км построили еще в 1991 году, и за время эксплуатации они износились на 85%. В 2025 году реконструировали 7,5 км водовода, а в 2026-м — еще 8,2 км. На эти работы направили более 319 млн рублей.

Оставшийся участок водовода планируют обновить в 2027 году. После завершения всех работ качественной питьевой водой и противопожарным водоснабжением обеспечат 68 тысяч жителей Лениногорска и восьми сельских поселений района.