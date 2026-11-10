Казань примет международный форум «РЕБУС» по градостроительству

11 ноября в столице Татарстана стартует IV международный форум «РЕБУС-2026», посвященный градостроительству в исторических поселениях. Мероприятие откроется в Национальной библиотеке РТ, где в первый день представят опыт республики по развитию исторических территорий. Организаторы форума ставят задачу выработать практические рекомендации для регионов и муниципалитетов, которые позволят привлекать инвестиции в исторические центры, сохраняя их идентичность.

В рамках открытия запланирована выставка «Каркас времени. 10 лет решений», которая покажет эволюцию подходов к строительству в историческом центре Казани. Экспозиция будет работать до 1 декабря. Также в первый день состоится награждение победителей конкурса «РЕБУС-2026: Наследие» и премьера документального фильма «Ребус наследия».

Центральным событием форума станет пленарное заседание 12 ноября на площадке «Казань Экспо». Среди спикеров заявлены Раис Татарстана Рустам Минниханов, замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, мэр Казани Ильсур Метшин, а также зарубежные гости из Ирана, Турции и Ирака. В этот же день представят первый в России справочник по зарубежному опыту управления девелопментом на исторических территориях, охватывающий практики 30 стран.

Заключительный день деловой программы, 13 ноября, посвятят практическим механизмам реализации стратегических решений. Участники обсудят изменения в законодательстве, инструменты комплексного развития территорий и дизайн-коды в исторической среде. Для главных архитекторов исторических поселений пройдет закрытый круглый стол по обмену опытом.