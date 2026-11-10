Полумесяц возвращается на башню Сююмбике

Утром 12 ноября на башню Сююмбике вернут полумесяц, который сняли для реставрации. Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль», монтаж начнется в 6:00 по московскому времени, для работ задействуют кран и промышленных альпинистов.

В музее-заповеднике отметили, что все меры безопасности соблюдены: по периметру лесов натянута защитная сетка, исключающая падение мусора. Однако сроки могут сдвинуться из-за погоды, поэтому гостей и жителей города просят отнестись к временным ограничениям с пониманием.

Полумесяц демонтировали 6 октября для плановой реставрации. Конструкция прослужила более 15 лет и пострадала от ветра, осадков и перепадов температур. Сейчас в Кремле продолжается масштабное восстановление башни: укрепляют фундамент, кладку, перекрытия и лестницы, а также монтируют гидроизоляцию. На эти работы выделено 136,5 млн рублей, завершить их планируют в декабре 2026 года.