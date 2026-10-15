Казанские режиссеры завершили съемки фильма «Шумоподавление» о звуках природы

Кинематографисты из Казани закончили работу над съемками короткометражной документальной картины «Шумоподавление», посвященной звуковому восприятию природы и городской среды. Проект получил грантовую поддержку Фонда поддержки регионального кинематографа и вошел в число победителей конкурса неигрового кино в номинации экспериментальных фильмов.

Режиссером выступил Илья Ермекеев, для которого эта работа стала дебютом. За операторскую съемку отвечал Дмитрий Ляпахин. Производством занимается казанская творческая команда, ранее работавшая над картиной «Достопримечательность», представленной на кинофестивале «Маяк».

Главная особенность нового фильма заключается в необычном подходе к изображению окружающего мира. Авторы предлагают зрителям сосредоточиться не столько на визуальной составляющей, сколько на звуках, которые обычно остаются незамеченными.

Значительная часть съемок проходила в Татарстане. В объектив кинематографистов попали улицы Казани, лесные массивы и подземные штольни Камского Устья. Каждая из этих локаций раскрывается через собственную звуковую атмосферу.

География проекта также охватила Карелию, Чувашию и Москву. Съемочная группа работала возле северных озер и водопадов, исследовала звучание лесов и городских пространств. Запись звука проводилась в том числе под водой.

В картине противопоставляются природная тишина и насыщенная звуковая среда городов. Шум московского метро и быстрый ритм мегаполиса соседствуют с более спокойной атмосферой Казани, Петрозаводска и Чебоксар.

Создатели стремились показать, насколько разнообразным может быть привычный мир, если воспринимать его прежде всего на слух. При этом их задача заключается не только в сопоставлении природы и города, но и в поиске общих черт между двумя средами.

«Шумоподавление» задумано как медитативное кинопроизведение, которое предлагает зрителю замедлиться, прислушаться к окружающему пространству и обратить внимание на звуки повседневной жизни.

Картина создается при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа и Союза кинематографистов России.