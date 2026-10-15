Новости Татарстана

Казанские режиссеры завершили съемки фильма «Шумоподавление» о звуках природы

Анастасия Шарова Автор статьи
Кинематографисты из Казани закончили работу над...
Подписаться на Дзен.канал

Кинематографисты из Казани закончили работу над съемками короткометражной документальной картины «Шумоподавление», посвященной звуковому восприятию природы и городской среды. Проект получил грантовую поддержку Фонда поддержки регионального кинематографа и вошел в число победителей конкурса неигрового кино в номинации экспериментальных фильмов.

Режиссером выступил Илья Ермекеев, для которого эта работа стала дебютом. За операторскую съемку отвечал Дмитрий Ляпахин. Производством занимается казанская творческая команда, ранее работавшая над картиной «Достопримечательность», представленной на кинофестивале «Маяк».

Главная особенность нового фильма заключается в необычном подходе к изображению окружающего мира. Авторы предлагают зрителям сосредоточиться не столько на визуальной составляющей, сколько на звуках, которые обычно остаются незамеченными.

Значительная часть съемок проходила в Татарстане. В объектив кинематографистов попали улицы Казани, лесные массивы и подземные штольни Камского Устья. Каждая из этих локаций раскрывается через собственную звуковую атмосферу.

География проекта также охватила Карелию, Чувашию и Москву. Съемочная группа работала возле северных озер и водопадов, исследовала звучание лесов и городских пространств. Запись звука проводилась в том числе под водой.

В картине противопоставляются природная тишина и насыщенная звуковая среда городов. Шум московского метро и быстрый ритм мегаполиса соседствуют с более спокойной атмосферой Казани, Петрозаводска и Чебоксар.

Создатели стремились показать, насколько разнообразным может быть привычный мир, если воспринимать его прежде всего на слух. При этом их задача заключается не только в сопоставлении природы и города, но и в поиске общих черт между двумя средами.

«Шумоподавление» задумано как медитативное кинопроизведение, которое предлагает зрителю замедлиться, прислушаться к окружающему пространству и обратить внимание на звуки повседневной жизни.

Картина создается при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа и Союза кинематографистов России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Священник рассказал, почему Бог забирает людей раньше срока

Интересное в Казани

день назад

Почему импланты подходят не всем: казанский хирург рассказал о способах коррекции груди

купить очки в наро фоминске

Не у нас

день назад

Священник Головин назвал четыре главных смертных греха

Гид по Казани

2 дня назад

В новый этап — с ярким праздником: выпускные в Казани 2026–2027

обучение маникюру в ростове на дону в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Перечислены 6 признаков возможной остановки сердца

Не у нас

2 часа назад

Холанд обошел двух легенд футбола по голам в ЛЧ

Кулинария

17 часов назад

Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится

Не у нас

2 часа назад

От 775 000 руб: прошел анонс доступного хэтчбека Geely EX2 для России

Кулинария

день назад

Больше не леплю обычные котлеты: делаю мясные «гнёзда» с сочной начинкой под сырной шапкой — выглядят как праздничное блюдо
Лайфхаки
5 часов назад

5 правил посадки в поезд, чтобы не остаться на перроне

Что проверить перед посадкой в поезд, чтобы не ...

Новости Казани

час назад

Первый борт в Грозный отправится из нового терминала аэропорта Казани

Польза

22 часа назад

Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90 руб./$ к концу следующего года

Кулинария

час назад

Борщ получился кислым до слез: этот бабушкин прием вернул ему нормальный вкус

Не у нас

2 часа назад

Индексы АТР в четверг падают на 1,6%, KOSPI резко снижался
Казанцы могут пожаловаться на курьеров через но...
Новости Казани
день назад

Казанцы могут пожаловаться на курьеров через новый чат-бот

Не у нас

2 часа назад

Никитин сообщил о росте числа судов под флагом РФ

Не у нас

2 часа назад

Спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду

Не у нас

2 часа назад

Два матча 11-го тура РПЛ пройдут по новому расписанию
За что стоит платить, а за что — нет: какие опц...
Интересное в Казани
6 дней назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы