Свёклу больше не отправляю в салаты: делаю из неё нежные оладьи с сыром и чесноком

Свёклу чаще всего отваривают для винегрета, натирают с чесноком или добавляют в борщ. Но из этого овоща можно приготовить совсем другое блюдо — нежные оладьи с сыром, румяной корочкой и лёгким чесночным ароматом. Они получаются сочными внутри и отлично сочетаются со сметаной.

Особенно удобно использовать заранее сваренную или запечённую свёклу. Тогда на приготовление ужина уйдёт всего 15–20 минут, а продукты понадобятся самые обычные.

Какие продукты понадобятся

На 3 порции:

варёная или запечённая свёкла — 400 г;

твёрдый сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

укроп — несколько веточек.

Для более выраженного сырного вкуса можно использовать чеддер или гауду. Если хочется нежных оладий без яркого аромата, подойдёт обычный российский сыр.

Как приготовить свекольные оладьи с сыром

Очистите заранее приготовленную и полностью остывшую свёклу. Натрите её на средней тёрке. Если овощ выделил много сока, слегка отожмите массу. Слишком сильно выжимать не нужно, иначе оладьи потеряют сочность. Натрите сыр на крупной тёрке и добавьте к свёкле. Пропустите чеснок через пресс или мелко нарежьте ножом. Соедините свёклу, сыр, чеснок и яйцо. Добавьте сметану, соль и чёрный перец. Всыпьте муку и тщательно перемешайте. Масса должна получиться густой, но достаточно мягкой, чтобы её можно было выкладывать ложкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Выкладывайте свекольную массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи толщиной около 1 см. Обжаривайте 3–4 минуты с одной стороны до образования корочки. Аккуратно переверните лопаткой и готовьте ещё 3–4 минуты. Яичная масса должна полностью схватиться, а сыр — расплавиться. Переложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью.

Почему свёклу лучше приготовить заранее

Сырая свёкла довольно плотная и содержит много влаги. Если использовать её без предварительной обработки, оладьи придётся жарить значительно дольше, а середина может остаться жёсткой.

Варёная или запечённая свёкла уже мягкая, поэтому во время жарки достаточно прогреть овощную массу, приготовить яйцо и расплавить сыр.

При этом запечённая свёкла обычно обладает более насыщенным вкусом и содержит меньше лишней влаги, чем отварная.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для особенно нежных оладий используйте запечённую свёклу. Заверните целые клубни в фольгу и запекайте при 190 °C до мягкости. После охлаждения натрите на тёрке. Такой овощ придаст блюду более выразительный сладковатый вкус.

Главная ошибка — слишком влажная свекольная масса

Свёкла может выделять довольно много сока, особенно после варки.

Если не удалить лишнюю жидкость, оладьи начнут расползаться на сковороде. Чтобы исправить ситуацию, хозяйки часто добавляют больше муки, но тогда блюдо получается тяжёлым и плотным.

Лучше сначала слегка отжать натёртый овощ.

Правильная масса должна держаться на ложке и не растекаться сразу после выкладывания на сковороду.

Если она всё же слишком жидкая, можно добавить ещё половину столовой ложки муки.

Как сделать оладьи нежными, а не резиновыми

Главное — не переборщить с мукой и не жарить на слишком сильном огне.

Для 400 г готовой свёклы обычно достаточно трёх столовых ложек муки. Она помогает связать ингредиенты, но не должна становиться основой блюда.

Сыр также играет важную роль: при нагревании он плавится и делает середину мягкой.

Не стоит сильно прижимать оладьи лопаткой во время жарки. Из-за этого они могут потерять часть влаги.

Можно ли приготовить без пшеничной муки

Да. Вместо обычной муки подойдут рисовая или кукурузная.

Рисовая мука придаст оладьям более плотную поверхность, а кукурузная добавит лёгкий характерный вкус.

Ещё один вариант — использовать небольшое количество овсяной муки. Но тогда массе желательно дать постоять около пяти минут, чтобы она немного загустела.

Полностью исключить связующий ингредиент тоже можно, однако такие оладьи будут более хрупкими и потребуют осторожного переворачивания.

Что ещё можно добавить

Свёкла хорошо сочетается не только с твёрдым сыром и чесноком.

Попробуйте добавить:

немного измельчённых грецких орехов;

зелёный лук;

свежую петрушку;

щепотку копчёной паприки;

немного раскрошенной феты.

Особенно интересный вкус получается с фетой: солоноватый сыр подчёркивает естественную сладость свёклы.

В этом случае количество дополнительной соли нужно уменьшить.

С чем подавать свекольные оладьи

Лучшее дополнение — простой сметанный соус. Смешайте три столовые ложки сметаны с мелко нарезанным укропом и небольшим количеством чеснока.

Если хочется более лёгкий вариант, замените сметану натуральным йогуртом без сахара.

Оладьи можно подать как самостоятельный ужин или дополнение к курице и рыбе. Они также хорошо сочетаются с салатом из свежих огурцов.

В холодном виде свекольные оладьи становятся плотнее, поэтому их удобно брать с собой в контейнере. Хранить готовое блюдо следует в холодильнике не более 2–3 дней.

Свёкла необязательно должна становиться основой очередного салата. Сыр, чеснок и яйцо превращают её в нежные овощные оладьи с ярким вкусом. А если заранее приготовить корнеплоды, такой ужин не потребует ни сложных ингредиентов, ни долгого стояния у плиты.

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