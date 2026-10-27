Не у нас

Вороны принимают решения вдвое быстрее людей, показало исследование

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Вороны могут выбирать правильный ответ по визуальным данным примерно в два раза быстрее людей и обезьян. К такому выводу пришли нейробиологи Андреас Нидер и Филипп Шмидбауэр из Тюбингенского университета. Их исследование опубликовано в журнале Science и раскрывает новые подробности интеллектуальных способностей птиц.

В эксперименте участвовали две черные вороны (Corvus corone), которых научили работать с сенсорным экраном. На нем появлялись белые точки, часть которых двигалась в одном направлении, а остальные — хаотично. Птицы должны были определить, куда перемещается большинство точек, и клюнуть в нужную область. За верный ответ они получали мучного червя.

Ученые изменяли количество точек, двигавшихся согласованно, тем самым усложняя или облегчая задачу. В среднем воронам требовалось всего 235 миллисекунд, чтобы определить направление. При этом быстрота не приводила к снижению точности: когда большинство точек двигалось одинаково, правильность ответов приближалась к 100%. Даже если согласованное движение демонстрировали только 3% точек, обе птицы справлялись лучше случайного угадывания и давали верный ответ в 50% случаев.

Для сравнения исследователи использовали данные аналогичных испытаний с людьми и обезьянами. Представителям обеих групп требовалось примерно вдвое больше времени, чтобы принять решение.

Затем ученые изучили работу мозга ворон, зарегистрировав активность 248 нейронов в области каудолатерального нидопаллиума, или NCL. Эта структура выполняет функции, сходные с некоторыми задачами префронтальной коры у людей и других приматов. Несмотря на отсутствие у птиц многослойной коры, их мозг способен обеспечивать сложную обработку информации.

У приматов нервные клетки постепенно накапливают данные от органов чувств, пока их активность не достигает порога, необходимого для выбора. Исследователи предположили, что у ворон действует сходный механизм. По нейронным сигналам им удалось предсказать решение птицы через 70 миллисекунд после появления изображения — приблизительно за 170 миллисекунд до того, как ворона клевала экран.

Нидер отметил, что птицам необходимо быстро обрабатывать зрительную информацию для безопасного полета, ориентации в пространстве и уклонения от препятствий. Молниеносная реакция также помогает им преследовать добычу и находить пищу. Ученый предположил, что подобные требования могли сыграть роль в развитии у ворон способности быстро и точно принимать решения, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

2 часа назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

вонючка жук

Кулинария

7 часов назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Не у нас

4 часа назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

ремонт электровелосипедов в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

19 часов назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

16 часов назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки
Лайфхаки
22 секунды назад

3 породы собак для квартиры: меньше запаха и меньше вреда мебели

Какие породы собак чаще считают удобными для кв...

Кулинария

49 минут назад

Свёклу больше не отправляю в салаты: делаю из неё нежные оладьи с сыром и чесноком

Интересное в Казани

23 часа назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

Новости Казани

час назад

Министр цифрового развития РФ выступит модератором на Kazan Digital Week

Кулинария

2 часа назад

Картошку больше не жарю и не варю: натираю на тёрке, смешиваю с сыром и готовлю ужин за 15 минут
В Казани ликвидировали нелегальный игровой клуб...
Новости Казани
18 минут назад

В Казани ликвидировали нелегальный игровой клуб в подвале на Халтурина

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан попал в тройку регионов с самыми высокими ставками транспортного налога

Не у нас

2 часа назад

«Король и Шут» обошёл Linkin Park и Rammstein: какую музыку слушают геймеры

Новости Татарстана

2 часа назад

Рабочие Казани чаще используют смартфоны, чем ручные инструменты: результаты опроса
Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, что это меняет для семей и почему вызывает вопросы