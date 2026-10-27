Вороны принимают решения вдвое быстрее людей, показало исследование

Вороны могут выбирать правильный ответ по визуальным данным примерно в два раза быстрее людей и обезьян. К такому выводу пришли нейробиологи Андреас Нидер и Филипп Шмидбауэр из Тюбингенского университета. Их исследование опубликовано в журнале Science и раскрывает новые подробности интеллектуальных способностей птиц.

В эксперименте участвовали две черные вороны (Corvus corone), которых научили работать с сенсорным экраном. На нем появлялись белые точки, часть которых двигалась в одном направлении, а остальные — хаотично. Птицы должны были определить, куда перемещается большинство точек, и клюнуть в нужную область. За верный ответ они получали мучного червя.

Ученые изменяли количество точек, двигавшихся согласованно, тем самым усложняя или облегчая задачу. В среднем воронам требовалось всего 235 миллисекунд, чтобы определить направление. При этом быстрота не приводила к снижению точности: когда большинство точек двигалось одинаково, правильность ответов приближалась к 100%. Даже если согласованное движение демонстрировали только 3% точек, обе птицы справлялись лучше случайного угадывания и давали верный ответ в 50% случаев.

Для сравнения исследователи использовали данные аналогичных испытаний с людьми и обезьянами. Представителям обеих групп требовалось примерно вдвое больше времени, чтобы принять решение.

Затем ученые изучили работу мозга ворон, зарегистрировав активность 248 нейронов в области каудолатерального нидопаллиума, или NCL. Эта структура выполняет функции, сходные с некоторыми задачами префронтальной коры у людей и других приматов. Несмотря на отсутствие у птиц многослойной коры, их мозг способен обеспечивать сложную обработку информации.

У приматов нервные клетки постепенно накапливают данные от органов чувств, пока их активность не достигает порога, необходимого для выбора. Исследователи предположили, что у ворон действует сходный механизм. По нейронным сигналам им удалось предсказать решение птицы через 70 миллисекунд после появления изображения — приблизительно за 170 миллисекунд до того, как ворона клевала экран.

Нидер отметил, что птицам необходимо быстро обрабатывать зрительную информацию для безопасного полета, ориентации в пространстве и уклонения от препятствий. Молниеносная реакция также помогает им преследовать добычу и находить пищу. Ученый предположил, что подобные требования могли сыграть роль в развитии у ворон способности быстро и точно принимать решения, сообщает "Самара Онлайн 24".