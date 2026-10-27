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«Король и Шут» обошёл Linkin Park и Rammstein: какую музыку слушают геймеры

Анастасия Шарова Автор статьи
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Группа «Король и Шут» возглавила рейтинг любимых исполнителей российских мобильных геймеров. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования RuStore и VK Музыки, проведённого перед конференцией Mobile GameDev Conf 2026.

В пятёрку самых популярных исполнителей также вошли «Ария», «Кино», Linkin Park и Rammstein. В десятке оказались Radio Tapok, Imagine Dragons, BTS, Баста и Metallica.

Самым востребованным музыкальным жанром среди игроков стал рок — его выбрали 44% опрошенных. Поп-музыку предпочитают 39%, саундтреки — 26%, электронную музыку и метал — по 24%.

При этом вкусы заметно различаются в зависимости от возраста. Молодые игроки от 14 до 34 лет чаще слушают рэп, хип-хоп и фонк. Среди аудитории от 35 до 60 лет популярнее классическая музыка и шансон.

Исследование также показало, что 71% мобильных геймеров слушают музыку ежедневно. Главным источником новых композиций остаются стриминговые сервисы — их назвали 60% участников.

Почти половина опрошенных (49%) хотя бы раз находила новые песни или исполнителей благодаря видеоиграм. Среди молодежи этот показатель достигает 58%.

Всего в исследовании приняли участие 1000 мобильных игроков в возрасте от 14 до 60 лет.

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