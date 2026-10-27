Бориславский рассказал о риске взлома умных домов ИИ-червями

Угроза захвата умных домов и бытовых устройств с помощью ИИ-червей пока носит гипотетический характер. Такую оценку дал Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop и эксперт в сфере информационной безопасности «Контур.Эгиды».

Эксперт пояснил, что на данный момент полноценный ИИ-червь, способный самостоятельно распространяться и заражать реальные устройства, не существует. Поэтому говорить о сформировавшейся практике подобных атак пока преждевременно.

Однако это не означает, что владельцам умной техники можно пренебрегать защитой. Бориславский рекомендует своевременно устанавливать обновления прошивок, использовать надежные пароли и отключать функции удаленного доступа, если они не нужны.

Еще одна мера предосторожности — по возможности выделить для умных устройств отдельную домашнюю сеть. Это позволит отделить бытовую технику от основной сети и дополнительно снизить потенциальные риски информационной безопасности, сообщает "Самара Онлайн 24".