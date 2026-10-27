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Гвозди и клей помогли раскрыть особенности золотой находки в Германии

Служба новостей Автор статьи
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Новые исследования древнего золотого изделия, обнаруженного в Германии, позволили пересмотреть прежние предположения о его конструкции. Артефакт возрастом более трех тысяч лет нашли под бронзовой чашей в богатом погребении недалеко от Альбисхайма в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Ранее специалисты полагали, что он являлся частью более крупного золотого сосуда.

29 сентября Генеральная дирекция культурного наследия Рейнланд-Пфальца (GDKE) представила первые результаты изучения находки. На поверхности изделия реставраторы обнаружили крошечные гвозди, следы клея и образования, похожие на шнуры. Эти признаки позволяют предположить, что золотой лист был закреплен на органической основе, которая со временем полностью исчезла. Материал основы пока установить не удалось.

Изделие украшено тонким узором, который, по версии специалистов, наносили с внутренней стороны. Сохранившиеся следы дают возможность изучить технологию работы древнего мастера, но не объясняют, для чего предмет использовался. Ульрих Химмельманн, исполняющий обязанности руководителя земельной археологической службы, отметил значимость даже небольших следов инструментов и остатков материалов для восстановления первоначального вида артефактов.

Находку сделали в ходе раскопок перед строительством жилых домов в холмистой местности Альцай. С 2023 по 2025 год археологическая служба Шпайера зарегистрировала на этой территории более 850 объектов разных периодов. Среди них оказалась урновая могила XII–XI веков до нашей эры, относящаяся к позднему бронзовому веку.

Внутри захоронения обнаружили как минимум 24 керамических сосуда, бронзовые изделия и предметы из драгоценных металлов. Богатый инвентарь отличает эту могилу от более скромных погребений. При этом археологам пока не удалось определить, кому принадлежали кремированные останки и какое положение этот человек занимал в обществе. Неясно и то, почему золотое изделие оказалось под бронзовой чашей.

В дальнейшем специалисты намерены изучить органические остатки, химический состав клея и следы шнуров, а также провести сравнение с находками из других археологических памятников. Результаты могут прояснить конструкцию утраченной основы и первоначальное предназначение предмета. Случай показывает, что детальная реставрация способна существенно изменить представления ученых об археологических находках, сообщает "Самара Онлайн 24".

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