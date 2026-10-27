Татарстан попал в тройку регионов с самыми высокими ставками транспортного налога

Татарстан вошел в тройку субъектов России, где для легковых автомобилей установлены максимальные ставки транспортного налога. Вместе с республикой в этот список попали Башкортостан и Марий Эл. Размеры налога здесь варьируются от 25 до 150 рублей за одну лошадиную силу в зависимости от мощности двигателя.

В Татарстане величина платежа зависит от того, кому принадлежит машина. Для юридических лиц с автомобилями до 100 лошадиных сил ставка составляет 25 рублей за каждую лошадиную силу, а для физических лиц — всего 10 рублей. Такая дифференциация позволяет частным владельцам платить меньше, чем организациям.

Самые низкие ставки зафиксированы в Ингушетии, Крыму, Севастополе, Магаданской области и Кабардино-Балкарии. Например, в Кабардино-Балкарии владельцы машин старше десяти лет с двигателем до 100 лошадиных сил вообще освобождены от уплаты налога, а для более новых авто ставка составляет семь рублей за лошадиную силу.

Региональные власти устанавливают ставки на основе Налогового кодекса РФ. Федеральное законодательство задает базовые значения, которые субъекты могут увеличивать или уменьшать не более чем в десять раз. Также регионы вправе учитывать возраст автомобиля при расчете налога.

Для мощных машин свыше 250 лошадиных сил ставки не выше 50 рублей действуют в Ингушетии, Ненецком автономном округе и Магаданской области. В Северной Осетии аналогичный тариф предусмотрен для автомобилей старше десяти лет. Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему начисленного налога на люксовые авто: по итогам 2025 года в бюджет поступит почти 166,8 млн рублей.