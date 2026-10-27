Рабочие Казани чаще используют смартфоны, чем ручные инструменты: результаты опроса

Смартфон стал одним из главных рабочих инструментов для представителей ручного труда в Казани. Согласно исследованию HONOR, его регулярно используют 48,5% опрошенных специалистов, тогда как привычные ручные инструменты назвали 37,3%.

Особенно активно цифровые устройства применяются в металлургии, металлообработке и сварке. В этих отраслях 42,1% работников используют смартфоны для расчетов и проверки данных. При этом каждый шестой представитель ручного труда обращается с помощью телефона за советами к искусственному интеллекту.

Главным требованием к смартфону для обеих профессиональных групп оказалась автономность. Емкость аккумулятора считают важной 69,6% работников ручного труда и 65,8% офисных сотрудников.

Еще одним значимым фактором стала прочность устройства. С повреждением смартфона во время работы сталкивались 44,2% представителей рабочих профессий. Среди офисных сотрудников этот показатель составил 25,7%.

В HONOR отмечают, что такие результаты подтверждают востребованность защищенных устройств с емкими аккумуляторами. В качестве примера компания приводит HONOR X9e Pro с батареей на 11 000 мА·ч и защитой от пыли, воды и падений.

При этом цифровые технологии не отменяют традиционных профессиональных задач. Работникам производственных отраслей приходится совмещать физический труд с расчетами, документацией и использованием измерительного оборудования.

Исследование показало, что граница между офисными и рабочими профессиями постепенно становится менее очевидной с точки зрения используемых технологий.