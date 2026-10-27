В Казани раскрыли подпольное казино на улице Халтурина

Следственный комитет по Татарстану предъявил обвинение семерым жителям Казани в организации нелегального игорного заведения. Подпольное казино располагалось в арендованных нежилых помещениях на улице Халтурина и работало с мая текущего года.

В ходе обысков силовики изъяли игровые автоматы и компьютеры, установленные в помещении. Операцию по задержанию подозреваемых проводили сотрудники Росгвардии, в том числе бойцы СОБР. Казино прекратило свою работу в октябре 2026 года.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, пятеро фигурантов помещены под домашний арест, а двое остались под подпиской о невыезде. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по делу.