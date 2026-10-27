Новости Казани

В Казани раскрыли подпольное казино на улице Халтурина

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Следственный комитет по Татарстану предъявил об...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Следственный комитет по Татарстану предъявил обвинение семерым жителям Казани в организации нелегального игорного заведения. Подпольное казино располагалось в арендованных нежилых помещениях на улице Халтурина и работало с мая текущего года.

В ходе обысков силовики изъяли игровые автоматы и компьютеры, установленные в помещении. Операцию по задержанию подозреваемых проводили сотрудники Росгвардии, в том числе бойцы СОБР. Казино прекратило свою работу в октябре 2026 года.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, пятеро фигурантов помещены под домашний арест, а двое остались под подпиской о невыезде. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по делу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

23 часа назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

профессиональная дезинсекция от тараканов

Кулинария

7 часов назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Не у нас

4 часа назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

ремонт теплотрассы в москве в Москве

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

19 часов назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

16 часов назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки
Лайфхаки
41 секунду назад

3 породы собак для квартиры: меньше запаха и меньше вреда мебели

Какие породы собак чаще считают удобными для кв...

Не у нас

8 минут назад

Гвозди и клей помогли раскрыть особенности золотой находки в Германии

Интересное в Казани

23 часа назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

Не у нас

24 минуты назад

Бориславский рассказал о риске взлома умных домов ИИ-червями

Не у нас

34 минуты назад

Вороны принимают решения вдвое быстрее людей, показало исследование
В Казани ликвидировали нелегальный игровой клуб...
Новости Казани
18 минут назад

В Казани ликвидировали нелегальный игровой клуб в подвале на Халтурина

Кулинария

49 минут назад

Свёклу больше не отправляю в салаты: делаю из неё нежные оладьи с сыром и чесноком

Новости Казани

час назад

Министр цифрового развития РФ выступит модератором на Kazan Digital Week

Кулинария

2 часа назад

Картошку больше не жарю и не варю: натираю на тёрке, смешиваю с сыром и готовлю ужин за 15 минут
«Работа, которую невозможно видеть глазами»: ка...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров