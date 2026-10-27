Новости Казани

В Казани ликвидировали нелегальный игровой клуб в подвале на Халтурина

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Кировском районе Казани полиция и Росгвардия ...

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В Кировском районе Казани пресекли деятельность подпольного казино, организованного в подвальном помещении на улице Халтурина. По данным пресс-службы МВД, злоумышленники арендовали подвал в июле 2026 года, установили там игровые автоматы и компьютеры и проводили азартные игры через интернет.

Операцию по задержанию провели сотрудники следственного управления СК России по Татарстану, регионального МВД и СОБР Управления Росгвардии по РТ. Совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия позволили выявить и остановить незаконный бизнес.

Подозреваемым предъявлено обвинение по статье о незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой. Им грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы.

Видео и фото с места событий опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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