В Казани ликвидировали нелегальный игровой клуб в подвале на Халтурина
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В Кировском районе Казани пресекли деятельность подпольного казино, организованного в подвальном помещении на улице Халтурина. По данным пресс-службы МВД, злоумышленники арендовали подвал в июле 2026 года, установили там игровые автоматы и компьютеры и проводили азартные игры через интернет.
Операцию по задержанию провели сотрудники следственного управления СК России по Татарстану, регионального МВД и СОБР Управления Росгвардии по РТ. Совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия позволили выявить и остановить незаконный бизнес.
Подозреваемым предъявлено обвинение по статье о незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой. Им грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы.
Видео и фото с места событий опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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