5 вещей, которые лучше постирать сразу после покупки

С новой одеждой всё немного обманчиво: вещь выглядит свежей, пахнет магазином и кажется совершенно чистой. Но это не строгая наука, а скорее разумная бытовая привычка: многие замечают, что после первой стирки ткань становится приятнее к телу, а лишний запах уходит. Я и сам раньше иногда надевал новую футболку сразу, но после пары неудачных покупок стал осторожнее.

Почему новая вещь не всегда такая чистая, как кажется

Пока одежда доезжает до шкафа, она проходит слишком длинный путь, чтобы считать её «стерильной». На одном из российских сайтов о быте я встречал простую мысль: чистый вид и реальная чистота — не одно и то же. На практике это звучит очень правдоподобно.



Вещь могли многократно трогать на складе и в магазине. Это особенно заметно по рубашкам, футболкам и платьям, которые часто перебирают на вешалке.



Одежду нередко примеряют. Даже если на ткани нет пятен, это не значит, что на ней не осталось пыли и мелких частиц.



После производства на материале могут оставаться следы пропиток и красителей. Обычно они не видны, но иногда их выдаёт резкий «новый» запах.



Во время перевозки и хранения вещь контактирует с упаковкой, коробками и воздухом склада. Это обычная бытовая деталь, но её почему-то часто забывают.



Особенно это касается одежды, которая долго соприкасается с кожей. У меня сильнее всего разница ощущалась на новых футболках и домашней одежде: после стирки ткань становилась мягче, а запах магазина почти исчезал.

Лайфхак: если сомневаетесь, понюхайте новую вещь не у воротника, а ближе к швам и подмышечной зоне. Именно там чаще задерживается запах обработки, и это хороший сигнал, что стирка перед ноской не будет лишней.

Что лучше стирать сразу, а что можно просто проветрить

Тут всё довольно просто: чем плотнее вещь прилегает к телу, тем логичнее отправить её в стирку сразу после покупки. Я бы не делал из этого культ, но для части гардероба правило работает почти без исключений.



Нижнее бельё, носки, майки и пижамы лучше стирать сразу. Эти вещи носятся близко к телу, и спорить тут особенно не о чем.



Футболки, рубашки, платья и легинсы тоже разумно освежить перед первой ноской. Особенно если они куплены не в упаковке, а на обычной стойке в магазине.



Детские вещи обычно тоже стирают заранее. Даже если ткань выглядит идеально, привычка вполне здравая.



Спортивную форму лучше не надевать сразу. У такой одежды часто есть выраженный запах новой ткани, и после стирки она ощущается комфортнее.



Головные уборы и купальники тоже стоит обработать, если это допускает ярлык.



А вот верхнюю одежду — куртки, пальто, пиджаки — перед первой ноской обычно не стирают автоматически. Их лучше внимательно осмотреть, проветрить и уже потом решать, нужна ли чистка. Я так делал с новым пиджаком: стирка ему бы точно не помогла, а вот ночь на балконе убрала лишний запах ткани.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я почти всегда стираю новые футболки и домашнюю одежду сразу. Однажды поленилась, надела вещь из магазина как есть, и потом долго не могла привыкнуть к жёсткой ткани и запаху. После этого решила не экономить эти полчаса».

Как постирать новую одежду и не испортить её в первый же день

Самая частая ошибка — включить режим погорячее «для надёжности». На деле это как раз тот случай, когда излишнее усердие только мешает. Если на ярлыке есть рекомендации, лучше не спорить с ними.



Сначала проверьте ярлык. Он скучный, но полезный: именно там указано, можно ли стирать вещь в машине и какой режим ей подходит.



Разделите светлые, тёмные и цветные вещи. Новая одежда иногда линяет сильнее, чем уже ношеная.



Застегните молнии и кнопки, а съёмные детали по возможности снимите. Так вещь меньше деформируется.



Не перегружайте барабан. Когда я спешу и набиваю машинку до отказа, результат всегда хуже: ткань мнётся, а запах порошка иногда остаётся.



Используйте обычный подходящий режим, а не максимальный. Для большинства повседневных вещей этого достаточно.



С деликатными тканями лучше не экспериментировать. Шерсть, шёлк, тонкие блузки и вещи с декором легко теряют форму, если решать вопрос грубой силой. Если производитель не советует полноценную стирку, лучше ограничиться проветриванием или аккуратной обработкой по инструкции.

Лайфхак: если боитесь, что новая тёмная вещь может окрасить остальное бельё, постирайте её первый раз отдельно или вместе с похожими по цвету изделиями. Этот приём банальный, но именно он пару раз спасал мои светлые футболки.

Что сделать после стирки, чтобы не испортить впечатление от покупки

На этом этапе многие расслабляются, а зря. Даже хорошо постиранная вещь может быстро получить затхлый запах, если надолго оставить её в барабане. У меня такое бывало: одна забытая загрузка — и вместо ощущения свежести приходится запускать всё заново.



Достаньте одежду из машины сразу после окончания цикла. Чем дольше она лежит влажной, тем хуже итоговый запах.



Хорошо расправьте швы, манжеты и воротники перед сушкой. Плотные места сохнут дольше всего.



Не убирайте вещь в шкаф, пока она полностью не высохла. Иначе свежая покупка может быстро потерять приятный вид.



Если ткань плотная, дайте ей ещё немного полежать или повисеть после сушки. Иногда внешне вещь кажется сухой, а внутри шва ещё остаётся влага.



Лайфхак: если после стирки у новой вещи всё равно остался лёгкий производственный запах, просто дайте ей повисеть на воздухе несколько часов. Я так делал с плотной рубашкой, и повторная стирка не понадобилась.

В итоге правило простое: новую одежду не обязательно воспринимать как что-то грязное, но и как полностью готовую к носке — тоже не стоит. Для белья, футболок, домашней и детской одежды стирка перед первой ноской — нормальная и удобная привычка. Для верхней одежды чаще достаточно осмотра и проветривания. Если ориентироваться на ярлык и не пытаться «перестараться», вещь и прослужит дольше, и носить её будет приятнее.