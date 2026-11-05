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Что нужно делать близким в первые 40 дней после смерти человека: совет РПЦ

Служба новостей Автор статьи
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После смерти близкого человека православная церковь рекомендует не ограничиваться организацией похорон и поминальных мероприятий. Особое внимание священнослужители советуют уделять молитвам, прежде всего в течение первых 40 дней.

Как объяснили представители РПЦ, этот период связан с церковным преданием о посмертном пути души. Считается, что после завершения земной жизни человек проходит духовные испытания и предстаёт перед Божьим судом.

Поэтому родственникам рекомендуют молиться о прощении грехов покойного и просить Господа проявить к нему милосердие. Особенно значимыми такие обращения называют в случаях, когда человек умер без предварительной исповеди и причастия.

Священники подчёркивают, что искренняя молитва рассматривается как продолжение заботы о близком даже после его смерти.

При этом поминовение не заканчивается по истечении 40 дней. В православной традиции принято сохранять молитвенную память об усопших на протяжении всей жизни, пишет ИА ЕЛЬ.

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