Что нужно делать близким в первые 40 дней после смерти человека: совет РПЦ
После смерти близкого человека православная церковь рекомендует не ограничиваться организацией похорон и поминальных мероприятий. Особое внимание священнослужители советуют уделять молитвам, прежде всего в течение первых 40 дней.
Как объяснили представители РПЦ, этот период связан с церковным преданием о посмертном пути души. Считается, что после завершения земной жизни человек проходит духовные испытания и предстаёт перед Божьим судом.
Поэтому родственникам рекомендуют молиться о прощении грехов покойного и просить Господа проявить к нему милосердие. Особенно значимыми такие обращения называют в случаях, когда человек умер без предварительной исповеди и причастия.
Священники подчёркивают, что искренняя молитва рассматривается как продолжение заботы о близком даже после его смерти.
При этом поминовение не заканчивается по истечении 40 дней. В православной традиции принято сохранять молитвенную память об усопших на протяжении всей жизни, пишет ИА ЕЛЬ.
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