Пельмени больше не развариваются и не слипаются: три правила приготовления, которые стоит знать

Даже хорошие пельмени можно испортить за несколько минут: тесто лопается, начинка оказывается в воде, а сами изделия слипаются в один комок. Причина часто не в качестве продукта, а в ошибках при варке.

Чтобы пельмени получились целыми, сочными и не потеряли форму, достаточно соблюдать три простых правила. Они подходят как для домашних, так и для большинства магазинных замороженных пельменей.

Правило первое: много воды и достаточно большая кастрюля

Одна из самых распространённых ошибок — варить большое количество пельменей в маленькой кастрюле.

Когда замороженные изделия попадают в кипяток, температура воды резко снижается. Если воды слишком мало, пельмени начинают слипаться, а тесто может размягчаться неравномерно.

Для 500 г пельменей желательно использовать около 2–2,5 л воды.

Кастрюлю лучше выбирать с запасом объёма, чтобы пельмени могли свободно перемещаться во время варки.

Воду необходимо довести до активного кипения, посолить и только после этого опускать пельмени.

Правило второе: перемешивать сразу, но аккуратно

После добавления пельменей в кипяток их необходимо осторожно перемешать.

Особенно важно сделать это в первые 30–60 секунд, когда поверхность теста становится липкой.

Лучше использовать шумовку или ложку с длинной ручкой, аккуратно проводя ею по дну кастрюли.

Не нужно энергично мешать пельмени: сильные движения могут повредить тесто и нарушить целостность изделий.

Когда вода снова закипит, достаточно периодически проверять, не прилипли ли пельмени ко дну.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не размораживайте пельмени перед варкой. Из-за оттаивания тесто становится влажным и липким, поэтому изделия легче соединяются друг с другом и могут потерять форму. Перекладывайте их из морозильной камеры непосредственно в кипящую воду.

Правило третье: после закипания уменьшить огонь

Слишком бурное кипение — ещё одна причина, по которой пельмени развариваются.

При сильном движении воды изделия сталкиваются между собой и со стенками кастрюли. Тонкое тесто может повредиться, особенно если края были плохо защипнуты.

После повторного закипания уменьшите нагрев до умеренного.

Вода должна спокойно кипеть, а не бурлить с большой силой.

Так тесто успеет приготовиться, а мясная начинка равномерно прогреется.

Сколько минут варить пельмени

Время зависит от размера изделий, толщины теста и состава начинки.

Ориентировочные значения для замороженных пельменей:

маленькие — около 4–6 минут после всплытия;

средние — примерно 6–8 минут;

крупные — около 8–10 минут.

Однако всплытие само по себе не означает, что пельмени полностью готовы. Оно лишь показывает, что изменилась их плавучесть.

Для магазинных пельменей в первую очередь ориентируйтесь на инструкцию производителя. Домашние изделия с сырым мясным фаршем необходимо варить до полной готовности начинки. Для фарша из говядины и свинины безопасная температура в центре составляет не менее 71 °C, для начинки из птицы — 74 °C.

Нужно ли добавлять масло в воду

Существует распространённый совет добавлять в кипяток растительное масло, чтобы пельмени не слипались.

Однако масло в основном остаётся на поверхности воды и не создаёт надёжной защитной плёнки вокруг каждого пельменя.

Гораздо важнее достаточное количество воды и аккуратное перемешивание в начале варки.

А вот небольшой кусочек сливочного масла, добавленный уже к готовым пельменям, действительно помогает улучшить вкус и уменьшить слипание при подаче.

Почему пельмени всё равно лопаются

Даже при правильной варке некоторые изделия могут потерять форму.

Причин несколько: слишком тонкое тесто, плохо соединённые края, избыток начинки или повреждения после заморозки.

Если на замороженных пельменях уже видны трещины, полностью предотвратить вытекание сока будет сложно.

Поэтому при покупке стоит обращать внимание на целостность изделий и отсутствие большого количества ледяной крошки в упаковке.

Что делать сразу после варки

Готовые пельмени лучше доставать шумовкой, не оставляя надолго в горячей воде.

Переложите их в глубокую тарелку, добавьте немного сливочного масла и осторожно перемешайте.

Если пельмени будут стоять несколько минут до подачи, масло поможет им меньше склеиваться.

Подавать блюдо можно со сметаной, чёрным перцем, зеленью или небольшим количеством бульона.

Главное в приготовлении пельменей — не сложные кулинарные приёмы, а контроль температуры и правильное обращение с тестом. Достаточное количество воды, аккуратное перемешивание и умеренное кипение помогают сохранить форму изделий и получить сочную начинку без разварившегося теста.

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