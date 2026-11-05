В РПЦ раскрыли причину, по которой Христос никогда не женился

Почему Иисус Христос не создал семью, хотя православная церковь придаёт браку большое значение? На этот вопрос ответил священнослужитель РПЦ, объяснив различия между духовным предназначением человека и Спасителя.

По словам представителя церкви, супружеская жизнь становится для верующих своеобразной школой нравственного развития. Ежедневная забота о семье требует терпения, ответственности и готовности жертвовать собственными интересами ради других.

Христу подобный опыт был не нужен. Православное учение утверждает, что Спаситель изначально не имел греховных склонностей, которые человеку приходится преодолевать на протяжении жизни. Его миссия заключалась в служении людям, а не в личном духовном совершенствовании.

Кроме того, священник обратил внимание на временную природу земного брака. Согласно христианским представлениям, после воскресения супружеские отношения не сохраняются в привычной форме.

Именно поэтому отсутствие семьи у Христа не противоречит церковному учению о важности брака, пишет ИА ЕЛЬ.