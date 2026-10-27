В Казанском Кремле представят наследие Касимовского ханства

30 октября в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан откроется выставка «Касимов-Ханкерман (Хан-Кирмән): история и наследие». Экспозиция расскажет о Касимовском ханстве и его значении в истории татарского народа.

Касимовское ханство более двух веков входило в состав Российского государства, сохраняя традиционную систему управления тюрко-татарских народов и династию Чингизидов. Посетители увидят археологические находки, оружие, старинные планы, рисунки, фотографии и этнографические предметы, раскрывающие историю Касимова. В городе до наших дней сохранились монументальные сооружения середины XVI века, ханские мавзолеи и захоронения знатных татар XVI–XVII столетий.

Отдельный раздел выставки посвятят современной жизни татарского сообщества региона. В Касимове действует Татарская национально-культурная автономия Рязанской области, которая занимается сохранением татарской культуры и поддерживает связи с тюрко-татарским миром.

Ученые Академии наук Татарстана ежегодно проводят археологические исследования в Касимове. На выставке представят часть результатов полевого сезона 2026 года. Экспозицию подготовили Академия наук Татарстана, музей-заповедник «Казанский Кремль», Касимовский историко-культурный музей-заповедник и Татарская национально-культурная автономия Рязанской области.