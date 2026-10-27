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Первые паспорта вручили 36 казанским школьникам в Госсовете Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Госсовете Татарстана 36 школьников получили п...

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В здании Государственного Совета Татарстана прошла торжественная церемония вручения паспортов. Главный документ гражданина России получили 36 учеников казанской школы №82, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Документы ребятам вручила заместитель председателя Комитета по социальной политике Ольга Воронова. Она поздравила школьников и отметила, что церемония проходит накануне Дня народного единства и Дня Конституции Республики Татарстан. Воронова подчеркнула, что получение паспорта — это не только новые права, но и ответственность, а вручение документов в стенах парламента символично, ведь именно здесь принимают законы республики.

Заместитель председателя комитета рассказала подросткам о работе законодательного органа и процессе принятия законов, а также посоветовала задуматься о выборе будущей профессии. Поскольку школьники учатся в восьмом классе, у них есть еще три года, чтобы осознанно определиться с профессиональным путем. Воронова пожелала ребятам оставаться активными и стремиться к новым знаниям.

Директор школы №82 Эльмира Скобелкина отметила, что вручение паспортов в Госсовете стало традицией. По ее словам, каждый школьник заслуживает получить первый документ в торжественной обстановке, а церемония в здании парламента делает событие особенно значимым. Она также рассказала, что среди выпускников школы много депутатов, в том числе секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина.

После церемонии для школьников организовали экскурсию по Государственному Совету. Ребята посетили парламентский центр, музей, зал заседаний и библиотеку, познакомившись с работой законодательного органа республики.

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