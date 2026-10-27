Юные экологи из трех регионов получили награды в Казани

В ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани чествовали победителей шестого сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Лауреатами стали участники из Татарстана, Марий Эл и Чувашии, собравшиеся на церемонию в количестве около 280 человек. Десять представителей Татарстана завоевали вторые и третьи места.

Как отметил руководитель Волжско-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров, за шесть лет существования премии, учрежденной главой ведомства Светланой Радионовой, к наградам было представлено 500 человек. Если в первом сезоне от Татарстана поступило около 200 заявок, то в последние два года их число ежегодно достигает примерно 20 тысяч. Шакиров подчеркнул высокое качество работ, среди которых инновационные проекты, рисунки и другие творческие идеи в 13 номинациях.

Призы и подарки для победителей были подготовлены при поддержке руководителя Росприроднадзора, раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерства экологии и природных ресурсов республики. Председатель комитета Госсовета РТ по экологии Азат Хамаев, обращаясь к юным участникам, поблагодарил их за ответственное отношение к окружающей среде и назвал их будущим республики.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин добавил, что в конкурсе участвуют представители 110 стран, и с каждым годом число желающих растет, превращая мероприятие в добрую традицию. В этом сезоне участники представили рекордное количество инновационных разработок, творческих работ и социальных инициатив, включая научные проекты, образовательные программы, семейные инициативы, анимацию и блоги, а победители получили ценные призы.