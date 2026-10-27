ДУМ Татарстана и SMIIC расширяют сотрудничество

Духовное управление мусульман Татарстана и Институт стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC) подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в Казанской Ратуше в рамках 21-го заседания Генеральной ассамблеи SMIIC, которое впервые принимает российская сторона. Подписи под документом поставили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и генеральный секретарь SMIIC Ихсан Овют.

Партнерство между сторонами длится уже десять лет: первое соглашение было заключено в мае 2017 года между Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ и SMIIC. Новый документ закрепляет взаимодействие уже напрямую между институтом и Духовным управлением мусульман республики. Соглашение предусматривает обмен информацией о стандартах, проведение учебных курсов и семинаров, обмен экспертами и совместную работу в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, создания лаборатории, аккредитации и качества.

Россия получила статус наблюдателя в SMIIC в 2019 году, представлять ее интересы стал Росстандарт. Решение провести заседание Генассамблеи в Казани было принято в ноябре 2025 года в Ташкенте. Важным результатом стало включение официальных русскоязычных версий основополагающих стандартов SMIIC в Федеральный информационный фонд стандартов — в декабре 2022 года зарегистрирован русский перевод OIC/SMIIC 2:2019 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим сертификацию халяль».

В Татарстане сотрудничество продолжается через подготовку специалистов: с 26 по 28 октября Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ совместно с Российским исламским институтом проводит курс «Шариатские нормы в производстве», объединивший российские стандарты, требования OIC/SMIIC и малайзийский MS 1500:2019. В первый день занятия лично провел генеральный секретарь SMIIC Ихсан Овют — обучение проходят 60 слушателей. Статус органа сертификации халяль по стандартам SMIIC-1.2019 Комитет ДУМ РТ получил в 2024 году.