Бизнесвумен из Казани отстояла 8,6 га земли в споре с Минобороны

Совладелица частной медклиники «АМ Медика» Наталья Меркурьева добилась исключения трех своих земельных участков в Приволжском районе Казани из границ лесничества и запретной зоны военного объекта. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск предпринимательницы, признав действия Министерства обороны неправомерными.

Спорные территории общей площадью более 8,6 га расположены в зеленой зоне между Оренбургским трактом и Казанским жировым комбинатом. Их кадастровая стоимость превышает 272 млн рублей. Участки оказались включены в границы Суслонгерского участкового лесничества и запретной зоны Марийского лесничества Минобороны, что блокировало их хозяйственное использование.

В суде Меркурьева настаивала, что включение земель в ведомственные границы незаконно, поскольку они относятся к категории земель населенных пунктов и не связаны с обороной или лесным хозяйством. Ключевым аргументом стали сведения ЕГРН, где участки зарегистрированы как земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «склады». Суд также применил нормы «лесной амнистии»: права на исходный участок возникли до 1 января 2016 года, поэтому его категория определяется по данным реестра недвижимости.

Дополнительно суд учел решение Вахитовского райсуда Казани от 2013 года, установившего, что территория не относится к землям обороны или лесного фонда. Ведомство не представило доказательств передачи участков в свое ведение, а приказы Минобороны 2021 и 2023 годов не смогли преодолеть приоритет зарегистрированных прав. В итоге суд исключил все три участка из границ лесничества и запретной зоны, а также взыскал с ответчиков по 7,5 тыс. рублей госпошлины.