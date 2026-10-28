Шубная ярмарка покинула казанский ЦУМ, «Татнефть» нарастила прибыль, Кейн получил «Золотой мяч»

Ярмарка шуб из Пятигорска, которая проработала в казанском ЦУМе всего несколько дней, переехала в ГУМ на Баумана. Причиной стало несоответствие торговли меховыми изделиями концепции центра народных промыслов, сообщили в администрации.

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за девять месяцев выросла почти в три раза и достигла 299,3 млрд рублей. Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» — в последний раз эту награду вручали игроку мюнхенского клуба в 1981 году.

В Казани появятся три платные парковки на улице Зорге, а на 39 существующих точках тарифы изменятся: местами они вырастут вдвое до 100 рублей в час, на нескольких улицах — снизятся с 50 до 30 рублей. Также опубликованы финальные эскизы сквера Сары Садыковой в Старо-Татарской слободе с трехметровым памятником композитору, фонтаном и скульптурами девушек с коромыслами.

Банк Казани подал иск о банкротстве организатора концертов Владимира Шавгулидзе из-за долга в 30,1 млн рублей. Поезд Деда Мороза в декабре посетит два города Татарстана: 12 декабря он прибудет в Челны, 14 декабря — в Казань.