Новости Татарстана

В Елабужском районе выбрали нового главу исполкома

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Андрей Томилин утвержден депутатами на должност...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Депутаты Елабужского района утвердили Андрея Томилина на должность руководителя исполкома. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности, а теперь его кандидатуру официально поддержали на сессии районного совета.

Как сообщили в пресс-службе Елабужского муниципального района, на конкурс по выбору руководителя исполкома заявились два кандидата. Помимо Томилина, на эту должность претендовала заместитель руководителя исполкома по экономическому развитию Светлана Карлина.

Новому руководителю исполкома 38 лет. Он работает в органах местного самоуправления района более семи лет. До 2021 года Томилин возглавлял управляющую компанию «Домуправ-3», после чего перешел на должность руководителя департамента ЖКХ и строительства. Позднее он стал заместителем руководителя исполкома по инфраструктурному развитию.

Томилин сменил на этом посту Эльмиру Ахмадееву, которая возглавляла исполком с октября 2023 года. До этого она руководила аппаратом и председательствовала в МКУ «Земельно-имущественная палата» района. Предшественником Ахмадеевой был Роман Исланов, который проработал всего полгода и затем возглавил Спасский район Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

день назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

дератизация от мышей и крыс в москве

Не у нас

15 часов назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Кулинария

9 часов назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

демонтаж опалубки цена в Москве

Кулинария

18 часов назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Кулинария

15 часов назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог
Лайфхаки
час назад

5 приёмов ухода за жимолостью для хорошего урожая без лишней суеты

Как ухаживать за жимолостью без лишней суеты: п...

Новости Казани

29 минут назад

В МХТ им. Чехова назначен новый первый заместитель Хабенского

Интересное в Казани

13 часов назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

Кулинария

час назад

Пельмени больше не варю в кастрюле: готовлю в сливочном соусе под сыром — домашние просят добавки

Новости Казани

час назад

Шубная ярмарка покинула казанский ЦУМ, «Татнефть» нарастила прибыль, Кейн получил «Золотой мяч»
В Татарстане систематизируют работу общественны...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане систематизируют работу общественных институтов

Кулинария

2 часа назад

Вместо обычных котлет готовлю мясные гнёзда: кладу внутрь начинку и запекаю под сырной корочкой

Кулинария

3 часа назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог

Наука

6 часов назад

В Казанском Кремле представят наследие Касимовского ханства
«Работа, которую невозможно видеть глазами»: ка...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров