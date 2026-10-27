В Елабужском районе выбрали нового главу исполкома

Депутаты Елабужского района утвердили Андрея Томилина на должность руководителя исполкома. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности, а теперь его кандидатуру официально поддержали на сессии районного совета.

Как сообщили в пресс-службе Елабужского муниципального района, на конкурс по выбору руководителя исполкома заявились два кандидата. Помимо Томилина, на эту должность претендовала заместитель руководителя исполкома по экономическому развитию Светлана Карлина.

Новому руководителю исполкома 38 лет. Он работает в органах местного самоуправления района более семи лет. До 2021 года Томилин возглавлял управляющую компанию «Домуправ-3», после чего перешел на должность руководителя департамента ЖКХ и строительства. Позднее он стал заместителем руководителя исполкома по инфраструктурному развитию.

Томилин сменил на этом посту Эльмиру Ахмадееву, которая возглавляла исполком с октября 2023 года. До этого она руководила аппаратом и председательствовала в МКУ «Земельно-имущественная палата» района. Предшественником Ахмадеевой был Роман Исланов, который проработал всего полгода и затем возглавил Спасский район Татарстана.