Воздух в Татарстане стал чище: выбросы снижаются второй год подряд

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Татарстане продолжают сокращаться. В 2024 году стационарные источники снизили объем выбросов на 835 тонн по сравнению с предыдущим годом, а в 2025-м снижение составило еще 1752 тонны. Об этом сообщила замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Елена Попова.

Количество образующихся в республике отходов при этом остается примерно на одном уровне. Исключением стали 2022, 2023 и частично 2024 годы, когда объемы заметно выросли из-за строительства магистрали М-12, отметила представитель ведомства.

В реестре объектов Татарстана, Чувашии и Марий Эл, подлежащих экологическому надзору, числится 4500 предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Больше всего таких объектов работает именно в Татарстане.

Наиболее опасными считаются 227 объектов первой категории, которые должны были получить комплексные экологические разрешения до конца 2024 года. В установленные сроки документы оформили 197 предприятий, уточнила Елена Попова.