Куриные бёдра больше не запекаю просто со специями: добавляю горчицу и мёд — получается румяная глазурь

Куриные бёдра сложно назвать скучным продуктом, но даже они надоедают, если каждый раз натирать мясо солью, перцем и отправлять в духовку. Другое дело — добавить немного мёда и горчицы. Во время запекания соус превращается в блестящую румяную глазурь, а мясо остаётся сочным и ароматным.

Сладость мёда здесь не делает курицу десертной. Она уравновешивает остроту горчицы, а чеснок и лимонный сок добавляют пикантности. Получается блюдо, которое одинаково хорошо подходит для обычного ужина и праздничного стола.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

куриные бёдра — 800 г–1 кг;

мёд — 2 ст. л.;

горчица — 2 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

соль — по необходимости.

Лучше использовать бёдра с кожей и косточкой. При запекании они остаются сочными, а кожа приобретает красивый золотистый оттенок.

Как приготовить куриные бёдра в медово-горчичной глазури

Промокните куриные бёдра бумажными полотенцами. Мыть сырую курицу под краном не нужно: брызги могут распространять бактерии по кухне. Очистите чеснок и измельчите ножом или пропустите через пресс. В небольшой миске соедините мёд, горчицу, соевый соус, растительное масло, лимонный сок, чеснок и паприку. Добавьте чёрный перец и перемешайте до однородности. Попробуйте соус до контакта с сырой курицей и при необходимости добавьте немного соли. Отложите примерно треть чистого соуса в отдельную ёмкость для глазирования в конце приготовления. Оставшейся смесью смажьте куриные бёдра со всех сторон. Накройте мясо и уберите в холодильник на 30–60 минут. Если времени мало, можно готовить сразу. Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите бёдра в форму кожей вверх, оставляя между кусочками небольшие промежутки. Запекайте примерно 30 минут. Затем смажьте поверхность отложенным чистым соусом. Верните форму в духовку ещё на 10–20 минут, пока курица не станет румяной и полностью не приготовится. Время зависит от размера бёдер. Проверьте температуру в самой толстой части мяса, не касаясь кости: она должна достигнуть не менее 74 °C. Достаньте курицу из духовки и дайте ей отдохнуть 5 минут перед подачей.

Готовые бёдра можно посыпать свежей петрушкой или зелёным луком.

Почему мёд и горчица так хорошо сочетаются

Мёд придаёт соусу сладость и помогает образованию румяной поверхности. Горчица добавляет лёгкую остроту и делает вкус более выразительным.

Соевый соус отвечает за солоноватые нотки, а лимонный сок уравновешивает сладость.

При нагревании глазурь постепенно густеет и покрывает курицу тонким ароматным слоем.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не наносите всю медовую смесь толстым слоем в самом начале. Сахара в мёде могут быстро потемнеть. Лучше часть глазури добавить ближе к концу запекания, когда мясо уже почти готово.

Главная ошибка — слишком высокая температура

Иногда курицу отправляют в духовку при 220–230 °C, рассчитывая быстрее получить хрустящую корочку.

Но медовый соус содержит сахар, который при сильном нагреве может начать подгорать раньше, чем мясо приготовится внутри.

В результате поверхность становится тёмной и приобретает горьковатый привкус.

Для такого рецепта лучше подходит температура около 190 °C.

Если верх начинает слишком быстро темнеть, прикройте форму фольгой, а затем снимите её ближе к концу приготовления.

Какую горчицу выбрать

Для медовой глазури подходит обычная столовая горчица, но её острота может заметно различаться.

Если хочется более мягкого вкуса, используйте дижонскую горчицу.

Зернистая горчица тоже хорошо сочетается с мёдом и придаёт соусу интересную текстуру.

Можно смешать два вида: одну столовую ложку дижонской и одну столовую ложку зернистой.

Как сохранить куриные бёдра сочными

Бёдра содержат больше жира и соединительной ткани, чем куриная грудка, поэтому хорошо подходят для запекания.

Однако даже их можно пересушить, если слишком долго держать в духовке.

Лучше ориентироваться не только на время, но и на внутреннюю температуру мяса.

Для безопасности курица должна прогреться минимум до 74 °C. При этом бёдра нередко становятся особенно мягкими при более высокой внутренней температуре — около 80–85 °C, когда соединительная ткань лучше размягчается.

После приготовления дайте мясу немного отдохнуть, прежде чем подавать.

Можно ли приготовить без соевого соуса

Да. Если соевого соуса нет, замените его небольшим количеством соли и добавьте ещё одну чайную ложку лимонного сока или воды.

Вкус получится чуть менее насыщенным, но сочетание мёда, горчицы и чеснока сохранится.

Главное — не переборщить с солью, особенно если используете достаточно солёную горчицу.

Что добавить для более яркого вкуса

Любителям пикантных блюд понравится небольшая щепотка молотого чили.

Для свежего аромата можно добавить немного апельсиновой цедры.

Хорошо сочетаются с медово-горчичным соусом сушёный тимьян и розмарин.

Но слишком много специй использовать не стоит: основным вкусом блюда должно оставаться сочетание горчицы, мёда и запечённой курицы.

С чем подавать куриные бёдра

Медово-горчичная курица отлично сочетается с картофельным пюре, рисом, булгуром и запечёнными овощами.

Особенно удачно сладковатая глазурь дополняет брокколи, морковь и стручковую фасоль.

Для более лёгкого ужина достаточно подать курицу со свежим овощным салатом.

Оставшиеся бёдра можно хранить в холодильнике в закрытом контейнере до 3–4 дней. Перед подачей мясо необходимо тщательно разогреть.

Мёд и горчица способны заметно изменить вкус привычной запечённой курицы. Всего несколько дополнительных ингредиентов — и вместо обычных бёдер со специями получается сочное мясо с ароматной золотистой глазурью.

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