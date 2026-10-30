В Нурлатском районе тлеющий полигон накрывают слоем грунта
В селе Малая Камышла Нурлатского района продолжают бороться с тлением бытовых отходов на полигоне. Как рассказали в региональном МЧС, очаги залегают в толще мусора, поэтому собственник площадки начал изолировать их, перекрывая доступ кислорода.
Сейчас грунтом осталось засыпать около 250 квадратных метров. На месте работают шесть самосвалов, три погрузчика, три бульдозера, экскаватор и четыре водовозки. За процессом следят четыре сотрудника противопожарной службы.
В ведомстве уточнили, что тление происходит внутри отходов, поэтому открытого горения нет. Работы по засыпке продолжаются, чтобы полностью исключить риск возгорания.
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