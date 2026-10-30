Новости Татарстана

В Нурлатском районе тлеющий полигон накрывают слоем грунта

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В селе Малая Камышла Нурлатского района продолжают бороться с тлением бытовых отходов на полигоне. Как рассказали в региональном МЧС, очаги залегают в толще мусора, поэтому собственник площадки начал изолировать их, перекрывая доступ кислорода.

Сейчас грунтом осталось засыпать около 250 квадратных метров. На месте работают шесть самосвалов, три погрузчика, три бульдозера, экскаватор и четыре водовозки. За процессом следят четыре сотрудника противопожарной службы.

В ведомстве уточнили, что тление происходит внутри отходов, поэтому открытого горения нет. Работы по засыпке продолжаются, чтобы полностью исключить риск возгорания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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