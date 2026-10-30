Наука

Школьникам Казани предложили 100 видеозадач по физике

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На сайте республиканского проекта «Физико-химический прорыв» появились 100 видеозадач по физике, созданных на основе школьной программы. Они показывают, как физические законы и формулы проявляются в повседневной жизни, и помогают объяснять привычные явления с научной точки зрения.

Видеозадачи объединяют обучение и развлечение. Физические процессы разбирают с помощью анимации, инфографики, ярких визуальных образов и формул. Вместо обычного изложения теории школьникам предлагают изучить конкретную ситуацию, проанализировать ее и найти научное объяснение.

В конце каждого видео ученикам задают вопросы, которые помогают разобраться в рассматриваемом явлении. Ответы и подробные объяснения приводят в отдельных видео с инфографикой и анимацией. Такой формат позволяет школьникам проверить свои предположения и лучше понять изучаемые закономерности.

Одна из задач посвящена тому, как газовые пузырьки влияют на среднюю плотность смеси воды и газа, а также на плавучесть судов. Этот механизм рассматривается в рамках одной из гипотез о Бермудском треугольнике. Школьникам предлагают разобраться, как он работает с точки зрения физики.

Доктор физико-математических наук, профессор Института физики Казанского федерального университета Александр Фишман отметил, что видеозадачи могут стать для учителей эффективным способом пробудить у детей любопытство и интерес к изучению окружающего мира. По его словам, они, как хорошие фокусы, удивляют, привлекают внимание и побуждают разобраться в происходящем. Именно это, считает профессор, помогает сделать физику по-настоящему живой.

Новые материалы можно использовать на уроках физики, для самостоятельной работы и закрепления изученного. Подробнее о проекте – на официальном сайте. Развитие системы образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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