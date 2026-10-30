В Telegram устранили опасную ошибку, угрожавшую владельцам Android

Пользователи Telegram на Android могли подвергаться атаке через голосовые вызовы из-за уязвимости в мессенджере. Для потенциального взлома требовалось, чтобы человек ответил на звонок. Об устранении ошибки сообщили спустя месяц после выпуска исправления: обновление 12.10.4 вышло в конце сентября, а информация о проблеме появилась 29 октября.

Как пишет The Hacker News, уязвимость присутствовала в версиях Telegram от 8.6.2 до 12.10.3. Речь идет о выпусках с марта 2022 года по сентябрь 2026-го. Разработчики устранили проблему в версии 12.10.4, поэтому пользователям рекомендуют проверить обновление в настройках приложения.

Эксперты пояснили, что ошибка сама по себе не давала злоумышленнику полный контроль над смартфоном. Сначала вредоносный код должен был выйти из защищенной среды мессенджера, а затем воспользоваться отдельной уязвимостью Android. В случае успеха атакующий мог получить доступ к сообщениям, микрофону и камере устройства.

Исследователи NebuSec проверили механизм атаки во время частных звонков на смартфонах с архитектурой ARM64. Подтверждений того, что уязвимость затрагивала устройства Apple, компьютеры или групповые вызовы, нет.

Проблема возникла из-за некорректной обработки сообщений MediaState, отвечающих за передачу сведений о микрофоне, камере и ориентации видео. При отсутствии одного из полей программа обращалась к памяти за пределами разрешенной области. Аналогичный дефект в библиотеке tgcalls был исправлен 21 апреля, сообщает "Самара Онлайн 24".