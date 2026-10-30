Петербургские ученые испытали на мышах новую технологию борьбы с опухолью

Специалисты двух научных учреждений Санкт-Петербурга разработали способ одновременно доставлять в опухоль два противораковых препарата. В экспериментах на лабораторных мышах новая комбинация показала более выраженный эффект, чем применение каждого лекарства по отдельности.

Разработку представили ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ. Они создали специальные металл-органические частицы, способные переносить радий-223 и химиопрепарат доксорубицин непосредственно в опухолевую ткань.

При испытаниях на мышах с опухолью молочной железы комбинированная терапия замедлила рост новообразования на 61–72%. Для отдельных препаратов этот показатель составил 37–50%. К девятому дню объем опухоли у получавших лечение животных был в 3,5 раза меньше, чем в контрольной группе.

Разработчикам пришлось решить проблему закрепления радия на наночастицах: его ионы плохо фиксируются на азотных группах. Ученые поместили радиоактивный элемент внутрь другого вещества, что позволило использовать его в составе транспортной системы. Подробности работы объяснила участница авторского коллектива Дарья Ахметова из СПбПУ.

Радий-223 известен применением при лечении костных метастазов рака простаты: он взаимодействует с кальцием и накапливается в костной ткани. Новая технология направлена на решение задачи доставки этого изотопа в опухоли мягких тканей.

Метод радиомечения уже запатентован. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда, его результаты опубликованы в научном журнале ACS Applied Bio Materials. Разработка пока продемонстрировала эффективность в доклинических экспериментах на мышах, сообщает "Самара Онлайн 24".