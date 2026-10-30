Стало известно кто чаще всего путешествует по России и за границу

Вопреки стереотипам, главными путешественниками 2026 года в России стали мужчины. С начала года за рубежом отдохнули более пяти миллионов абонентов МегаФона и Yota, и абсолютное большинство из них — мужчины. Об этом на международном форуме Kazan Digital Week заявил директор по рекламным и телеком-продуктам МегаФона Александр Алхимов.

Большие данные оператора позволили составить портрет типичного российского туриста. Сегодня это мужчина в возрасте 35–44 лет со средним доходом, который активно использует в дороге повседневные цифровые сервисы.

С начала года на мужчин, абонентов операторов, пришлось 58,65% всех зарубежных поездок и 55,1% маршрутов внутри страны. При этом самой активной возрастной группой на обоих направлениях стали россияне от 35 до 44 лет.

Спикер подчеркнул, что телеком-статистика имеет свою специфику и может отличаться от других рыночных данных. Подобные результаты объясняются особенностями учета, т.к. сим-карты членов семьи нередко оформляются на мужа или отца, из-за чего система фиксирует всю поездку как мужскую. Кроме того, весомую долю активности обеспечивают путешествия на охоту, рыбалку и экстремальный туризм, которые традиционно популярны у мужчин в ряде российских регионов.